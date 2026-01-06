Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 6 Jan 2026 12:18 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Jan 2026 12:18 PM IST

    വി​ജ​യ​ൻ നാ​യ​ർ​ക്ക് നാ​ഫോ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പു​ന​ൽ​കി

    വി​ജ​യ​ൻ നാ​യ​ർ​ക്ക് നാ​ഫോ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പു​ന​ൽ​കി
    യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ നാ​ഫോ ഗ്ലോ​ബ​ൽ കു​വൈ​ത്ത് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ വി​ജ​യ​ൻ നാ​യ​ർ​ക്കും

    കു​ടും​ബ​ത്തി​നു​മൊ​പ്പം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്കു മ​ട​ങ്ങു​ന്ന നാ​ഫോ ഗ്ലോ​ബ​ൽ കു​വൈ​ത്ത് സ്ഥാ​പ​ക​നും ഉ​പ​ദേ​ശ​ക ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ വി​ജ​യ​ൻ നാ​യ​ർ, ഭാ​ര്യ ശ്രീ​കു​മാ​രി എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് നാ​ഫോ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പു ന​ൽ​കി. കു​ൈ​വ​ത്ത് വാ​ർ​ത്താ​മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ൽ നാ​ല​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ തു​ട​ർ​ന്ന സേ​വ​ന​ത്തി​നു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് വി​ജ​യ​ൻ നാ​യ​ർ സ്വ​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

    സാ​ൽ​മി​യ അ​മ്മാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ നാ​ഫോ ഗ്ലോ​ബ​ൽ കു​വൈ​ത്ത് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ക​മ്മ്യൂ​ണി​റ്റി നേ​താ​ക്ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. നാ​ഫോ ഗ്ലോ​ബ​ൽ കു​വൈ​ത്ത് സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും പ​രി​പോ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും വി​ജ​യ​ൻ നാ​യ​ർ വ​ഹി​ച്ച നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച​വ​ർ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. ശ്രീ​കു​മാ​രി വി​ജ​യ​ൻ നാ​യ​ർ ന​ൽ​കി​യ ഉ​റ​ച്ച പി​ന്തു​ണ​ക്കും സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ​ക്കും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​വ​രെ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    നാ​ഫോ ഗ്ലോ​ബ​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ഉ​പ​ഹാ​രം ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി​ജ​യ​ൻ നാ​യ​ർ​ക്ക് കൈ​മാ​റി. നാ​ട്ടി​ലെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന് ഇ​രു​വ​ർ​ക്കും നാ​ഫോ ഗ്ലോ​ബ​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    TAGS:newsgulfNAFO
