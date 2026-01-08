Begin typing your search above and press return to search.
    വി​ജ​യ​ൻ നാ​യ​ർ യാ​ത്ര തി​രി​ക്കു​ന്നു; ഇ​ന്ത്യ-​കു​വൈ​ത്ത് ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്റെ ഊ​ഷ്മ​ള മാ​തൃ​ക തീ​ർ​ത്ത്

    വി​ജ​യ​ൻ നാ​യ​ർ യാ​ത്ര തി​രി​ക്കു​ന്നു; ഇ​ന്ത്യ-​കു​വൈ​ത്ത് ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്റെ ഊ​ഷ്മ​ള മാ​തൃ​ക തീ​ർ​ത്ത്
    വി​ജ​യ​ൻ നാ​യ​രും ഭാ​ര്യ ശ്രീ​കു​മാ​രി​യും

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് വാ​ർ​ത്താ​മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ൽ നാ​ല​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ നീ​ണ്ട നി​സ്തു​ല സേ​വ​ന​ത്തി​നു​ശേ​ഷം വി​ജ​യ​ൻ നാ​യ​ർ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്കു മ​ട​ങ്ങു​ന്നു. ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല കു​വൈ​ത്ത് ജീ​വി​ത​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ-​കു​വൈ​ത്ത് ബ​ന്ധ​ത്തി​ന് ത​ന്റെ സേ​വ​ന​വും ജീ​വ​ത​വും കൊ​ണ്ട് മാ​തൃ​ക തീ​ർ​ത്തു​ള്ള മ​ട​ക്കം. വാ​ർ​ത്താ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ​ഥ​ൻ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​നും വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മി​ട​യി​ൽ പ്ര​ധാ​ന ക​ണ്ണി​യാ​യി​രു​ന്നു വി​ജ​യ​ൻ നാ​യ​ർ.

    ജി.​സി.​സി ഉ​ച്ച​കോ​ടി, ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​ഘ​ട​നാ സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ൾ, കു​വൈ​ത്ത് ദേ​ശീ​യ അ​സം​ബ്ലി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ, യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി​ൽ ക്ലി​ന്റ​ന്റെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം, ലോ​ക ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ബാ​ങ്ക് സ​മ്മേ​ള​നം, ഏ​ഷ്യ​ൻ ഷൂ​ട്ടി​ങ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പ്, ലോ​ക ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഫോ​റം, ഏ​ഷ്യ സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഭാ​ഷ​ണ ഉ​ച്ച​കോ​ടി, അ​റ​ബ് ലീ​ഗ് ഉ​ച്ച​കോ​ടി, വി​വി​ധ സ​മാ​ധാ​ന ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി കു​വൈ​ത്ത് സ​ർ​ക്കാ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച നി​ര​വ​ധി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യ ഓ​ഫി​സി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ച ചു​രു​ക്കം ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​ണ് വി​ജ​യ​ൻ നാ​യ​ർ.

    വി​ദേ​ശ, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ​യും മ​റ്റ് സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​തി​ഥി​ക​ളു​ടെ​യും ദൗ​ത്യം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഈ ​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം വി​ജ​യ​ൻ നാ​യ​ർ മ​ന്ത്രാ​ല​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മാ​യി ഏ​കോ​പ​ന​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി.

    കു​വൈ​ത്തി​ലേ​ക്ക്...

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല​യി​ലെ ആ​റ​ന്മു​ള​യി​ലെ വീ​ട്ടി​ൽ നി​ന്ന് 22ാം വ​യ​സ്സി​ലാ​ണ് വി​ജ​യ​ൻ നാ​യ​ർ കു​വൈ​ത്തി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. 1980ന്റെ ​തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് അ​തി​ന്റെ ഉ​ന്ന​തി​യി​ലേ​ക്ക് കു​തി​ക്കു​ന്ന ഘ​ട്ട​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. ഏ​താ​നും മാ​സ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്പ​നി​യി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്ത ശേ​ഷം വി​ജ​യ​ൻ നാ​യ​ർ വൈ​കാ​തെ ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് നാ​സ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ ഓ​ഫി​സി​ൽ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റീ​വ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി ചേ​ർ​ന്നു. 1990 ലെ ​കു​വൈ​ത്തി​ലെ ഇ​റാ​ഖി അ​ധി​നി​വേ​ശം വ​രെ ഈ ​പ​ദ​വി​യി​ൽ തു​ട​ർ​ന്നു. 1991 മു​ത​ൽ ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മാ​ധ്യ​മ​വ​കു​പ്പ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റി. ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് ജോ​ലി​യി​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി വി​ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും കു​വൈ​ത്തി​നോ​ടു​ള്ള ഇ​ഷ്ടം കാ​ര​ണം ഇ​വി​ടെ​ത്ത​ന്നെ തു​ട​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല കു​വൈ​ത്ത് ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ​രം​ഗ​ത്തും സാ​മൂ​ഹി​ക, സാ​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തും വി​ജ​യ​ൻ നാ​യ​ർ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ന​ട​ത്തി. സ​മാ​ന ചി​ന്താ​ഗ​തി​ക്കാ​രു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് നാ​ഫോ ഗ്ലോ​ബ​ൽ കു​വൈ​ത്ത് എ​ന്ന സം​ഘ​ട​ന രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ക​യും വി​വി​ധ പ​ദ​വി​ക​ൾ വ​ഹി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യും സാ​മൂ​ഹി​ക ക്ഷേ​മ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യി.

    ഇ​നി നാ​ട്ടി​ൽ

    കു​വൈ​ത്തി​ൽ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ആ​ർ​ട്സ് മ്യൂ​സി​യം ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ലും അ​സ്സ​ബാ​ഹ് ക​ള​ക്ഷ​ന്റെ സ​ഹ ഉ​ട​മ​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ ഹു​സ്സ സ​ബാ​ഹ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി സേ​വ​നം ചെ​യ്തി​രു​ന്ന ഭാ​ര്യ ശ്രീ​കു​മാ​രി​യും വി​ജ​യ​ൻ നാ​യ​രോ​ടൊ​പ്പം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ക്കും. ആ​റ​ന്മു​ള​യി​ലെ വീ​ടും പ​രി​സ​ര​വും നാ​ടോ​ർ​മ​ക​ളു​മാ​യി ഇ​വ​രെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​നി നാ​ട്ടി​ൽ ഗ്രാ​മീ​ണാ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ വി​ര​മി​ക്ക​ൽ ജീ​വി​തം. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴി​നു​ള്ള കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വേ​യ്സി​ൽ ഇ​രു​വ​രും നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങും.

    അ​പ്പോ​ഴും കു​വൈ​ത്തു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് വി​ജ​യ​ൻ നാ​യ​രും ശ്രീ​കു​മാ​രി​യും പ​റ​യും. ഡോ​ക്ട​റാ​യ ഏ​ക മ​ക​ൾ ശ്രീ​വി​ദ്യ​യും ഭ​ർ​ത്താ​വ് ഡോ. ​സു​ജി​ത്തും ര​ണ്ടു ചെ​റു​മ​ക്ക​ളും കു​വൈ​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ട്. അ​വ​രെ കാ​ണാ​ൻ, ജീ​വി​ത​ത്തി​ന് പു​തി​യ അ​ർ​ഥ​ത​ല​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ച കു​വൈ​ത്തി​നെ അ​നു​ഭ​വി​ക്കാ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രാ​യി ഇ​ട​ക്കി​ടെ ഇ​വ​ർ മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്തും.

