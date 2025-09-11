Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 11 Sept 2025 10:29 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Sept 2025 10:29 AM IST

    ആ​ശു​പ​ത്രി പാ​ർ​ക്കി​ങ്ങ് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണം

    ആ​ശു​പ​ത്രി പാ​ർ​ക്കി​ങ്ങ് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്തെ ആ​ശു​പ​ത്രി പാ​ർ​ക്കി​ങ്ങ് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് നി​ര​വ​ധി ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ. നി​രോ​ധി​ത മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പാ​ർ​ക്കി​ങ്, ഗ​താ​ഗ​ത ത​ട​സ്സം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ അ​ടു​ത്തി​ടെ ഒ​രു ദി​വ​സം 382 ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്ന​താ​യാ​ണ് ജ​ന​റ​ൽ ട്രാ​ഫി​ക് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് ക​ണ​ക്ക്.

    199 നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ജ​ഹ്‌​റ ആ​ശു​പ​ത്രി​യാ​ണ് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​ത്. ഫ​ർ​വാ​നി​യ ആ​ശു​പ​ത്രി 67, അ​ൽ അ​ദാ​ൻ ആ​ശു​പ​ത്രി 50, അ​ൽ അ​മീ​രി ആ​ശു​പ​ത്രി 39, ജാ​ബ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി 27 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് മ​റ്റ് ആ​ശു​പ​ത്രി പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ ഫോ​ട്ടോ എ​ടു​ത്ത് ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് നോ​ട്ടീ​സ് അ​യ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന സം​വി​ധാ​നം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ന് നോ​ട്ടീ​സ് സ​ഹ​ൽ ആ​പ്പ് വ​ഴി ല​ഭി​ക്കും.

    parkingGulf NewsvehicleshospitalKuwait News
