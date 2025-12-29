Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightവാ​ഹ​ന ലൈ​സ​ൻ​സ്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 29 Dec 2025 10:19 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Dec 2025 10:19 AM IST

    വാ​ഹ​ന ലൈ​സ​ൻ​സ് പു​തു​ക്ക​ൽ; സാ​ങ്കേ​തി​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഗ്രേ​സ് പി​രീ​ഡ്

    text_fields
    bookmark_border
    വാ​ഹ​ന ലൈ​സ​ൻ​സ് പു​തു​ക്ക​ൽ; സാ​ങ്കേ​തി​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഗ്രേ​സ് പി​രീ​ഡ്
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വാ​ഹ​ന ലൈ​സ​ൻ​സ് പു​തു​ക്ക​ലി​നു​ള്ള സാ​ങ്കേ​തി​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്കും അം​ഗീ​കൃ​ത കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഗ്രേ​സ് പി​രീ​ഡ് അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ഉ​ത്ത​ര​വ് ഒ​ന്നാം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സ​ഫ് സ​ഉൗ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി.

    കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​നും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കാ​നും സ​മ​യം ന​ൽ​കു​ക​യാ​ണ് തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം.

    2024ലെ ​മ​ന്ത്രി​ത​ല പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ലെ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ​ക്ക് ഭേ​ദ​ഗ​തി വ​രു​ത്തി​യ​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. തീ​രു​മാ​നം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​ന്ന് ആ​റു​മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണം. ആ​വ​ശ്യ​മെ​ങ്കി​ൽ കാ​ലാ​വ​ധി പ​ര​മാ​വ​ധി പ​ത്ത് മാ​സ​മാ​യി നീ​ട്ടാ​ൻ ട്രാ​ഫി​ക് വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ലി​ന് അ​ധി​കാ​ര​മു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kuwait Newsgulf news malayalamMotor vehicle license
    News Summary - Vehicle license renewal; Grace period for technical testing centers
    Similar News
    Next Story
    X