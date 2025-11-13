Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 13 Nov 2025 3:05 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Nov 2025 3:05 PM IST

    വാ​ഹ​ന ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്; അം​ഗീ​കൃ​ത ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി

    വാ​ഹ​ന ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്; അം​ഗീ​കൃ​ത ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വാ​ഹ​ന ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സി​നാ​യി അം​ഗീ​കൃ​ത ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി കു​വൈ​ത്ത് ഗ​താ​ഗ​ത വ​കു​പ്പ്. പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മാ​ത്ര​മേ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പോ​ളി​സി ന​ൽ​കാ​നും പു​തു​ക്കാ​നും അ​നു​മ​തി​യു​ള്ളു​വെ​ന്നും വ​കു​പ്പ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    വാ​ഹ​ന ഉ​ട​മ​ക​ൾ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് എ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ഴും പു​തു​ക്കു​മ്പോ​ഴും അം​ഗീ​കൃ​ത സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി മാ​ത്ര​മേ ഇ​ട​പാ​ട് ന​ട​ത്താ​വൂ​വെ​ന്നും പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടാ​ത്ത ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പോ​ളി​സി​ക​ൾ സാ​ധു​വാ​യ​ത​ല്ലെ​ന്നും ട്രാ​ഫി​ക് വ​കു​പ്പ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. കു​വൈ​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കും നി​ര്‍ബ​ന്ധ​മാ​ണ്‌.

    TAGS:Vehicle InsurancegulfnewsKuwait
    News Summary - Vehicle Insurance; List of approved companies published
