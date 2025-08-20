Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 10:12 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 10:12 AM IST

    വാഹന ഗ്ലാസുകൾ ടിൻറിങ് മുൻവശം ഒഴിച്ചുള്ള ഗ്ലാസുകൾ 50 ശതമാനം വരെ മാത്രം

    നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ ടി​ൻ​റി​ങ്ങി​ന് ത​ട​വോ പി​ഴ​യോ ല​ഭി​ക്കാം
    വാഹന ഗ്ലാസുകൾ ടിൻറിങ് മുൻവശം ഒഴിച്ചുള്ള ഗ്ലാസുകൾ 50 ശതമാനം വരെ മാത്രം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ൻ​ഡോ ഗ്ലാ​സു​ക​ൾ ടി​ൻ​റി​ങ് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം പു​തു​ക്കി​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. പു​തി​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​കാ​രം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗ്ലാ​സു​ക​ൾ 50 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ ടി​ന്റ് ചെ​യ്യാം. എ​ന്നാ​ൽ, മു​ൻ​വ​ശ​ത്തെ ഗ്ലാ​സി​ൽ ഒ​രു​ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളും അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ല. റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ​യും ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രു​ടെ കാ​ഴ്ച സൗ​ക​ര്യ​വും ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ് ന​ട​പ​ടി.

    പു​തു​ക്കി​യ ച​ട്ടം പ്ര​കാ​രം പി​ൻ​വ​ശ​ത്തെ വി​ൻ​ഡ്‌​ഷീ​ൽ​ഡ്, ഡ്രൈ​വ​ർ​ക്കും യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കും സ​മീ​പ​ത്തെ സൈ​ഡ് വി​ൻ​ഡോ​ക​ൾ, പി​ൻ​സീ​റ്റ് വി​ൻ​ഡോ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ടി​ൻ​റി​ങ് അ​നു​വ​ദ​നീ​യ​മാ​ണ്. 50 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ ഇ​വ ആ​കാം.

    മു​ൻ​വ​ശ​ത്ത് ക​ർ​ശ​ന നി​രോ​ധ​നം

    മു​ൻ​വ​ശ​ത്തെ ഗ്ലാ​സ് ടി​ന്റ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് ക​ർ​ശ​ന നി​രോ​ധ​ന​മു​ണ്ട്. സു​ര​ക്ഷി​ത യാ​ത്ര​ക്ക് ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​ത്ത ദൃ​ശ്യ​പ​ര​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് ഇ​ത്.

    നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി ടി​ൻ​റി​ങ് ന​ട​ത്തി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കും. മു​ൻ​വ​ശ​ത്തെ ഗ്ലാ​സി​ൽ ടി​ൻ ചെ​യ​്ത വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കും. നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ പ​രി​ധി​ക്ക​പ്പു​റം വാ​ഹ​ന ഗ്ലാ​സി​ന്റെ നി​റ​മോ സു​താ​ര്യ​ത​യോ മാ​റ്റി​യാ​ൽ പി​ഴ​യും ത​ട​വും ല​ഭി​ക്കു​ന്ന നി​യ​മം നേ​ര​ത്തെയുണ്ട്.

    പി​ഴ അ​ട​ച്ച് വാ​ഹ​നം വി​ട്ടു​കി​ട്ടാ​ൻ ടി​ൻ​റു​ക​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്യ​ലും നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണ്.

