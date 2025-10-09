Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 11:25 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 11:25 AM IST

    ര​ണ്ടി​ട​ത്ത് വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ടം;ര​ണ്ടുപേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്ക്

    ര​ണ്ടി​ട​ത്ത് വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ടം;ര​ണ്ടുപേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്ക്
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് ര​ണ്ടി​ട​ത്ത് വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ര​ണ്ടു പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. അ​പ​ക​ടം വ​ലി​യ ഗ​താ​ഗ​തക്കുരു​ക്കി​നി​യാ​ക്കി. ക​ബ്ദ് എ​ക്സ്പ്ര​സ് വേ​യി​ൽ ര​ണ്ട് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഒ​രു കു​വൈ​ത്ത് യു​വാ​വി​ന് സാ​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റു. അ​പ​ക​ട​വി​വ​രം അ​റി​ഞ്ഞ​യു​ട​ൻ പ​ട്രോ​ളി​ങ്, ആം​ബു​ല​ൻ​സ് ടീ​മു​ക​ൾ ഉ​ട​ന​ടി സ​ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി ഇ​ട​പ്പെ​ട്ടു.

    ര​ണ്ട് കാ​റു​ക​ൾ കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ചാ​ണ് അ​പ​ക​ടം. സാ​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റ​യാ​ളെ ഉ​ട​ൻ എ​യ​ർ​ലി​ഫ്റ്റ് ചെ​യ്ത് അ​ടു​ത്തു​ള്ള ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചു. ട്രാ​ഫി​ക് പ​ട്രോ​ൾ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ത​ക​ർ​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ റോ​ഡി​ൽ നി​ന്ന് നീ​ക്കി ഗ​താ​ഗ​തം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ച്ചു.

    മ​റ്റൊ​രു സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ, മു​ത്‌​ല​യി​ൽ ഭ​ക്ഷ​ണ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​റ​ച്ച ട്ര​ക്ക് മ​റി​ഞ്ഞ് ഡ്രൈ​വ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. പ​രി​ക്കേ​റ്റ ട്ര​ക്കി​ന്റെ ഡ്രൈ​വ​റെ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി ടീ​മു​ക​ൾ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി. വാ​ഹ​നം മ​റി​ഞ്ഞ​തി​നാ​ൽ റോ​ഡി​ൽ വ​ലി​യ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് രൂ​പ​പ്പെ​ട്ടു. ഒ​രു പാ​ത അ​ട​ച്ച്, ട്ര​ക്കി​ലെ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​റ്റി​യാ​ണ് ഗ​താ​ഗ​തം പു​ന​ഃസ​ഥാ​പി​ച്ച​ത്.

    TAGS:Gulf NewsInjuredVehicle AccidentKuwait News
    News Summary - Vehicle accident on Rand Road; two injured
