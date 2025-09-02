വർണാഭമായി ഇൻഫോക് ജഹ്റ റീജനൽ സാംസ്കാരിക സന്ധ്യtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഇന്ത്യൻ നഴ്സസ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് കുവൈത്ത് (ഇൻഫോക്) ജഹ്റ റീജണൽ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കുമായി സാംസ്കാരിക സന്ധ്യ സംഘടിപ്പിച്ചു. ‘ജഹ്റ ഫെസ്റ്റ്- 2025’ എന്ന പേരിൽ യുനൈറ്റഡ് ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി ഇൻഫോക് പ്രസിഡന്റ് വിജേഷ് വേലായുധൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജോബി ജോസഫ്, ട്രഷറർ മുഹമ്മദ് ഷാ, ജഹ്റ റീജണൽ കൺവീനർ ഹിമ ഷിബു, റീജണൽ ട്രഷറർ അൻസമോൾ എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു. റീജിനറൽ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി മിനി സാമുവൽ സ്വാഗതവും പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ ദയാന ജോൺ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
ഇൻഫോക് അംഗങ്ങളും കുട്ടികളും ഒരുക്കിയ സംഗീത, നൃത്ത പരിപാടികൾ ഫെസ്റ്റിന്റെ മുഖ്യ ആകർഷണം ആയി.
