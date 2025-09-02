Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 2 Sept 2025 12:11 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 12:11 PM IST

    വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യി ഇ​ൻ​ഫോ​ക് ജ​ഹ്‌​റ റീ​ജ​നൽ സാം​സ്കാ​രി​ക സ​ന്ധ്യ

    വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യി ഇ​ൻ​ഫോ​ക് ജ​ഹ്‌​റ റീ​ജ​നൽ സാം​സ്കാ​രി​ക സ​ന്ധ്യ
    ഇ​ൻ​ഫോ​ക് ജ​ഹ്‌​റ റീ​ജ​നൽ സാം​സ്കാ​രി​ക സ​ന്ധ്യ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് വി​ജേ​ഷ് വേ​ലാ​യു​ധ​ൻ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ന​ഴ്‌​സ​സ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് (ഇ​ൻ​ഫോ​ക്) ജ​ഹ്‌​റ റീ​ജ​ണ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​യി സാം​സ്കാ​രി​ക സ​ന്ധ്യ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ‘ജ​ഹ്‌​റ ഫെ​സ്റ്റ്- 2025’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി ഇ​ൻ​ഫോ​ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് വി​ജേ​ഷ് വേ​ലാ​യു​ധ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജോ​ബി ജോ​സ​ഫ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ, ​ജ​ഹ്‌​റ റീ​ജ​ണ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഹി​മ ഷി​ബു, റീ​ജ​ണ​ൽ ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ൻ​സ​മോ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. റീ​ജി​നറൽ ജോ​യി​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മി​നി സാ​മു​വ​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ദ​യാ​ന ജോ​ൺ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​ൻ​ഫോ​ക് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും കു​ട്ടി​ക​ളും ഒ​രു​ക്കി​യ സം​ഗീ​ത, നൃ​ത്ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഫെ​സ്റ്റി​ന്റെ മു​ഖ്യ ആ​ക​ർ​ഷ​ണം ആ​യി.

    X