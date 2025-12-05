Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 5 Dec 2025 10:08 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Dec 2025 10:08 AM IST

    ‘ഒരുമ’ അംഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ അൽ ജസീറയിൽ വിവിധ ആനുകൂല്യങ്ങൾ

    ‘ഒരുമ’ അംഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ അൽ ജസീറയിൽ വിവിധ ആനുകൂല്യങ്ങൾ
    ‘ഒ​രു​മ’ പു​തു​വ​ർ​ഷ കാ​മ്പ​യി​ൻ പോ​സ്റ്റ​ർ കെ.​ഐ.​ജി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ പി.​ടി.​ശ​രീ​ഫ്, ശി​ഫ അ​ൽ ജ​സീ​റ ഗ്രൂ​പ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി വൈ​സ് ചെ​യ​ർപേ​ഴ്സ​ൻ ന​സീ​ഹ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ബീ​ഹ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന്

    പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കെ.​ഐ.​ജി​യു​ടെ പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ ഒ​രു​മ​യു​ടെ പു​തു​വ​ർ​ഷ കാ​മ്പ​യി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യി. ശി​ഫ അ​ൽ ജ​സീ​റ ഫ​ർ​വാ​നി​യ ക്ലി​നി​ക്കിൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ കെ.​ഐ.​ജി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ പി.​ടി.​ശ​രീ​ഫ്, ശി​ഫ അ​ൽ ജ​സീ​റ ഗ്രൂ​പ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി വൈ​സ് ചെ​യ​ർ പേ​ഴ്സ​ൻ ന​സീ​ഹ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ബീ​ഹ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ന​ട​ത്തി.

    ശി​ഫ അ​ൽ ജ​സീ​റ ഹെ​ഡ് ഓ​ഫ് ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് അ​സീം സേ​ട്ട് സു​ലൈ​മാ​ൻ, ഹെ​ഡ് ഓ​ഫ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് മൂ​ന ഹ​സ​ൻ, ഫ​ർ​വാ​നി​യ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റീ​വ് മാ​നേ​ജ​ർ സു​ബൈ​ർ മു​സ്‍ലി​യാ​ര​ക​ത്ത്, അ​ബ്ബാ​സി​യ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റി​വ് മാ​നേ​ജ​ർ ലൂ​സി​യ വി​ല്യം​സ്, ഒ​രു​മ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ ഫി​റോ​സ് ഹ​മീ​ദ്, അ​ൽ​ത്താ​ഫ്, അ​ൻ​വ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഒ​രു​മ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശി​ഫ അ​ൽ ജ​സീ​റ ഫ​ർ​വാ​നി​യ, ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ, അ​ബ്ബാ​സി​യ അ​ൽ നാ​ഹി​ൽ ക്ലി​നി​ക്കു​ക​ളി​ൽ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ, ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ ശി​ഫ മെ​മ്പ​ർ​ഷി​പ്, സൗ​ജ​ന്യ ഫ​യ​ൽ ഓ​പ​ണി​ങ്, ഡോ​ക്ട​ർ ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ടേ​ഷ​ന് മൂ​ന്ന് ദീ​നാ​ർ,സ്പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റ് ഡോ​ക്ട​ർ ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ടേ​ഷ​ൻ അ​ഞ്ച് ദീ​നാ​ർ, പ​ത്ത് ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക് ഫ്രീ ​ഫോ​ളോ​അ​പ് എ​ന്നി​വ ല​ഭി​ക്കും.

    ഇ​തി​ന് പു​റ​മെ ലാ​ബ് ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ എ​ക്സ്റേ,അ​ൾ​ട്രാ സൗ​ണ്ട് സ്കാ​നി​ങ്,ഫാ​ർ​മ​സി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക കി​ഴി​വും ല​ഭി​ക്കും. ‘​ഒ​രു​മ’​യി​ൽ ര​ണ്ട​ര ദീ​നാ​ർ ന​ൽ​കി ഇ​പ്പോ​ൾ അം​ഗ​ത്വ​മെ​ടു​ക്കാം. അം​ഗ​മാ​യി​രി​ക്കെ മ​ര​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന വ്യ​ക്തി​യു​ടെ നോ​മി​നി​ക്ക് ര​ണ്ട് ല​ക്ഷം മു​ത​ൽ അ​ഞ്ചു ല​ക്ഷം വ​രെ സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കും. ചി​കി​ത്സ സ​ഹാ​യ​വും ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. അം​ഗ​ത്വം എ​ടു​ക്കാ​നും പു​തു​ക്കാ​നും അ​ബ്ബാ​സി​യ 60022820,ഫ​ർ​വാ​നി​യ 99316763, ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ 66610075, അ​ബു ഹ​ലീ​ഫ 98733472, സാ​ൽ​മി​യ 66413084,സി​റ്റി 99198501,റി​ഗ്ഗാ​യ് 66097660 എ​ന്നീ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം.

    News Summary - Various benefits for 'Oruma' members at Shifa Al Jazeera
