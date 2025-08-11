Begin typing your search above and press return to search.
    ല​ഹ​രി​യും നി​ർ​മാ​ണ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​മാ​യി ഒ​രാ​ൾ പി​ടി​യി​ൽ ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടി​യ വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ മൂ​ല്യം ഏ​ക​ദേ​ശം 5,00000 ദീ​നാ​ർ

    ല​ഹ​രി​യും നി​ർ​മാ​ണ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​മാ​യി ഒ​രാ​ൾ പി​ടി​യി​ൽ ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടി​യ വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ മൂ​ല്യം ഏ​ക​ദേ​ശം 5,00000 ദീ​നാ​ർ
    പ്ര​തി​യും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത വ​സ്തു​ക്ക​ളും

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: നി​രോ​ധി​ത ല​ഹ​രി​മ​രു​ന്നാ​യ മെ​ത്താ​ഫെ​റ്റ​മി​ൻ നി​ർ​മി​ച്ച് ക​ട​ത്തു​ന്ന​യാ​ൾ പി​ടി​യി​ൽ. ഒ​ന്നാം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സു​ഫ് സ​ഊ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ സാ​ദ് അ​ൽ അ​ബ്ദു​ല്ല​യി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്ക് നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി ക​ട​ത്തു​ന്ന രാ​സ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഇ​യാ​ൾ ല​ഹ​രി ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ മെ​ത്താ​ഫെ​റ്റ​മി​ൻ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന 30 ലി​റ്റ​ർ അ​ടി​സ്ഥാ​ന രാ​സ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, അ​ന്തി​മ ഘ​ട്ട​ത്തി​ലു​ള്ള മൂ​ന്ന് ലി​റ്റ​ർ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്, വി​ൽ​പ​ന​ക്ക് ത​യാ​റാ​യ ആ​റ് കി​ലോ മെ​ത്താ​ഫെ​റ്റ​മി​ൻ, വി​വി​ധ രാ​സ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, നി​ർ​മാ​ണ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. ര​ണ്ട് തോ​ക്കു​ക​ളും നി​ര​വ​ധി വെ​ടി​യു​ണ്ട​ക​ളും ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടി​യ വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ ഏ​ക​ദേ​ശ വി​പ​ണി മൂ​ല്യം ഏ​ക​ദേ​ശം 5,00000 ദീ​നാ​ർ വ​രും. പ്ര​തി​യെ​യും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത വ​സ്തു​ക്ക​ളും നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റി. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്ത് ചെ​റു​ക്കു​ന്ന​തി​നും മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ലും വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല​ക​ൾ ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ശ​ക്ത​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ടു​മെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ​യും പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ​യും താ​മ​സ​ക്കാ​രു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കാ​നും സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

