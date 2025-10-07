Begin typing your search above and press return to search.
    വാ​ക​ത്താ​നം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും വാ​ർ​ഷി​ക​വും

    വാ​ക​ത്താ​നം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും വാ​ർ​ഷി​ക​വും
    വാ​ക​ത്താ​നം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും വാ​ർ​ഷി​ക​വും ആ​ശാ രാ​രി വ​ർ​ഗീ​സ്

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വാ​ക​ത്താ​നം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും ഒ​മ്പ​താ​മ​ത് വാ​ർ​ഷി​ക​വും ആ​ശ രാ​രി വ​ർ​ഗീ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​നം, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, തി​രു​വാ​തി​ര​ക​ളി, ക​ള​രി​പ്പ​യ​റ്റ്, വ​ഞ്ചി​പ്പാ​ട്ട്, ചെ​ണ്ട​മേ​ളം, പു​ലി​ക​ളി, ഓ​ണ​സ​ദ്യ എ​ന്നി​വ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി.

    അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മ​നോ​ജ് മാ​ത്യു, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​സ്റ്റി​ൻ വ​ർ​ഗീ​സ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ ടോം ​ജോ​സ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​ൻ​ഡ്രൂ​സ് കു​ര്യ​ൻ, ജോ. ​സെ​ക്ര ആ​ൽ​ഫി അ​ല​ക്സ്, പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ലി​ജു കു​ര്യാ​ക്കോ​സ്, അ​ജി​ത ആ​ൻ​ഡ്രൂ​സ്, സാ​ബു ഏ​ലി​യാ​സ്, അ​ൽ മു​ല്ല എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് പ്രോ​ഗ്രാം മാ​നേ​ജ​ർ ഷെ​ഫി എ​ബ്ര​ഹാം, ജേ​ക്ക​ബ് മാ​ത്യു, രാ​രി വ​ർ​ഗീ​സ്, സാം ​നൈ​നാ​ൻ, ഗി​രീ​ഷ് നാ​യ​ർ, ശ്രീ​ജി​ത്ത് രാ​ജ​ൻ, ഡി​പി​ൻ സ്ക​റി​യ, ജി​റ്റു മാ​ത്യു, ടി​റ്റു ആ​ൻ​ഡ്രൂ​സ്, അ​നൂ​പ് മാ​ത്യു, ജി​നു കു​ര്യ​ൻ, അ​ജ​യ് മാ​ത്യു, ഷി​ബു വ​ർ​ഗീ​സ്, വ​നി​ത വി​ങ്ങി​ൽ നി​ന്ന് ജി​ൻ​സി വ​ർ​ഗീ​സ്, അ​ൻ​സു അ​നി​യ​ൻ​കു​ഞ്ഞ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി. ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ റി​നോ എ​ബ്ര​ഹാം പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Vakathanam Association Onam Celebration and Annual
