‘വൈഷ്ണവം -2025’ ഫ്ലയർ പ്രകാശനം

‘വൈഷ്ണവം -2025’ ഫ്ലയർ പ്രകാശനംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രീകൃഷ്ണ കേന്ദ്രം കുവൈത്ത് ചാപ്റ്റർ വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ‘വൈഷ്ണവം -2025’ പരിപാടിയുടെ ഫ്ലയർ പ്രകാശനം ചെയ്തു.
ഐ.എസ്.കെ കുവൈത്ത് ചാപ്റ്റർ പ്രസിഡൻറ് ജയകൃഷ്ണ കുറുപ്പ് യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. രക്ഷാധികാരി പി.ജി. ബിനു, ഹരിപ്രസാദ് മണിയന് നൽകി ഫ്ലയർ പ്രകാശനം ചെയ്തു. ജോയ് നന്ദനം, പ്രിയ രാജ്, രാജീവ് പിള്ള, മണിഭൂഷൻ എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു. വൈഷ്ണവം പ്രോഗ്രാം ജനറൽ കൺവീനർ സുജീഷ് പി. ചന്ദ്രന്റെ പിതാവിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ യോഗം അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.
ഐ.എസ്.കെ കുവൈത്ത് ചാപ്റ്റർ വൈസ് പ്രസിഡൻറ് ഷനിൽ വെങ്ങളത്ത് സ്വാഗതവും ട്രഷറർ കെ.ടി. ഗോപകുമാർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.ഒക്ടോബർ 31ന് വെള്ളിയാഴ്ച അബ്ബാസിയ ഐ.ഇ.എസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് പരിപാടി. വൈകുന്നേരം 3:30 മുതൽ വ്യത്യസ്ഥതയാർന്ന വിവിധയിനം കലാപരിപാടികൾ അരങ്ങേറും.
