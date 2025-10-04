Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Kuwait
    Posted On
    4 Oct 2025 1:14 PM IST
    Updated On
    4 Oct 2025 1:14 PM IST

    ‘വൈഷ്ണവം -2025’ ഫ്ലയർ പ്രകാശനം

    ‘വൈഷ്ണവം -2025’ ഫ്ലയർ പ്രകാശനം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ശ്രീ​കൃ​ഷ്ണ കേ​ന്ദ്രം കു​വൈ​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​ർ വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘വൈ​ഷ്ണ​വം -2025’ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഫ്ല​യ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    ഐ.​എ​സ്.​കെ കു​വൈ​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ജ​യ​കൃ​ഷ്ണ കു​റു​പ്പ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി പി.​ജി. ബി​നു, ഹ​രി​പ്ര​സാ​ദ് മ​ണി​യ​ന് ന​ൽ​കി ഫ്ല​യ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ജോ​യ് ന​ന്ദ​നം, പ്രി​യ രാ​ജ്, രാ​ജീ​വ് പി​ള്ള, മ​ണി​ഭൂ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. വൈ​ഷ്ണ​വം പ്രോ​ഗ്രാം ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ സു​ജീ​ഷ് പി. ​ച​ന്ദ്ര​ന്റെ പി​താ​വി​ന്റെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ യോ​ഗം അ​നു​ശോ​ച​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ഐ.​എ​സ്.​കെ കു​വൈ​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​ർ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ഷ​നി​ൽ വെ​ങ്ങ​ള​ത്ത് സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ കെ.​ടി. ഗോ​പ​കു​മാ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 31ന് ​വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച അ​ബ്ബാ​സി​യ ഐ.​ഇ.​എ​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി. വൈ​കു​ന്നേ​രം 3:30 മു​ത​ൽ വ്യ​ത്യ​സ്ഥ​ത​യാ​ർ​ന്ന വി​വി​ധ​യി​നം ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റും.

