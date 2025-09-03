Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 11:35 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 11:35 AM IST

    അ​വ​ധി​ക്കാ​ലം ക​ഴി​ഞ്ഞു; വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ സ്കൂ​ൾ തു​റ​ക്ക​ൽ തി​ര​ക്ക്

    ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച​ത് ഏ​ക​ദേ​ശം 1.6 ദ​ശ​ല​ക്ഷം യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ആ​രം​ഭ​വും പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ മ​ട​ങ്ങി​വ​ര​വും പ​തി​വ് യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ വ​ർ​ധ​ന​യും കാ​ര​ണം കു​വൈ​ത്ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ക​ന​ത്ത തി​ര​ക്ക്. വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല അ​വ​ധി വി​ദേ​ശ​ത്ത് ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് യാ​ത്ര​ക്കാ​രാ​ണ് ദി​വ​സ​വും കു​വൈ​ത്തി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചെ​ത്തു​ന്ന​ത്. മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള കു​ടും​ബം ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​യാ​യി തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ട്ട​തും വ​ന്നി​റ​ങ്ങി​യ​തു​മാ​യ 10,800 വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഏ​ക​ദേ​ശം 1.6 ദ​ശ​ല​ക്ഷം യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച​താ​യാ​ണ് ഓ​പ്പ​റേ​റ്റി​ങ് ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ ക​ണ​ക്ക്.

    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച നി​ര​വ​ധി അ​റ​ബ്-​വി​ദേ​ശ ത​ല​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി ഏ​ക​ദേ​ശം 170 വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി. 23 വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഈ​ജി​പ്താ​ണ് ഒ​ന്നാ​മ​ത്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് 21 വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളും ദു​ബൈ​യി​ൽ​നി​ന്ന് 14 വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളും ജി​ദ്ദ​യി​ൽ​നി​ന്ന് 13 വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​മെ​ത്തി.

    യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് എ​ല്ലാ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും വി​പു​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ കൗ​ണ്ട​റു​ക​ളി​ലും, ട്രാ​ൻ​സി​റ്റ്, ക​സ്റ്റം​സ് ഹാ​ളു​ക​ളി​ലും പ്ര​വേ​ശ​ന, പു​റ​പ്പെ​ട​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും എ​ല്ലാ ഓ​പ്പ​റേ​ഷ​ൻ ടീ​മു​ക​ളും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളും തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സ്കൂ​ൾ വ​ർ​ഷാ​രം​ഭ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ​യും തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന സ​മ​യ​മാ​ണ് ഇ​തെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം ടെ​ർ​മി​ന​ലു​ക​ൾ തി​ര​ക്ക് ത​ട​യു​ന്ന​തി​നും യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ ഗ​താ​ഗ​തം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഗു​ണ​ക​ര​മാ​ണ്. യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ നേ​രി​ടാ​നി​ട​യു​ള്ള ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സ​പ്പോ​ർ​ട്ട് ഫീ​ൽ​ഡ് ടീ​മു​ക​ളെ ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ർ​ധ​ന​വും യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​വും ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് പ്ര​ത്യേ​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന പ​ദ്ധ​തി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​താ​യും അ​റി​യി​ച്ചു.

    airportsKuwait NewsSchool Reopeningvacation over
    X