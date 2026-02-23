Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Posted On
    date_range 23 Feb 2026 8:47 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Feb 2026 8:47 AM IST

    അ​ധി​നി​വേ​ശ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ച്ച് യു.​എ​സ് അം​ബാ​സ​ഡ​ര്‍

    • ക​ടു​ത്ത പ്ര​തി​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി അ​റ​ബ്, മു​സ്‌​ലിം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ള്‍
    • ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചു കു​വൈ​ത്ത്
    അ​ധി​നി​വേ​ശ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ച്ച് യു.​എ​സ് അം​ബാ​സ​ഡ​ര്‍
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്ക് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ധി​നി​വേ​ശം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ന​ട​ത്തി​യ നി​രു​ത്ത​ര​വാ​ദ​പ​ര​മാ​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ളെ കു​വൈ​ത്ത് ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചു. ഇ​ത്ത​രം പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​​ളെ നി​ര​സി​ച്ച കു​വൈ​ത്ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും നി​യ​മ​സാ​ധു​ത പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വ്യ​ക്ത​മാ​യ ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ന​ട​ത്തി​യ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നും സ​മാ​ധാ​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കും വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ടി​വ​ര​യി​ട്ടു. മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​ടെ ഭൂ​മി​യി​ൽ നി​യ​ന്ത്ര​ണം നി​യ​മ​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കു​ന്ന ഏ​തൊ​രു നി​ർ​ദേ​ശ​വും സ​മാ​ധാ​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ വ​ശ​ളാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    അ​ധി​നി​വേ​ശ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യോ മ​റ്റു അ​റ​ബ് ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യോ മേ​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന് ഒ​രു പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​വു​മി​ല്ലെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്കി​നെ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്കാ​നോ ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ൽ​നി​ന്ന് വേ​ർ​പെ​ടു​ത്താ​നോ ഉ​ള്ള എ​ല്ലാ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും നി​ര​സി​ക്കു​ക​യും ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ കു​ടി​യേ​റ്റ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​ന്ന​തി​നെ എ​തി​ർ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ സ്വ​യം നി​ർ​ണ​യാ​വ​കാ​ശ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും, 1967 ജൂ​ൺ നാ​ലി​ലെ അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ളി​ൽ കി​ഴ​ക്ക​ൻ ജ​റു​സ​ലേ​മി​നെ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി സ്വ​ത​ന്ത്ര രാ​ഷ്ട്രം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള പി​ന്തു​ണ, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​സാ​ധു​ത പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​റ​ബ് സ​മാ​ധാ​ന സം​രം​ഭ​ത്തി​നും അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി, മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നീ​തി​യു​ക്ത​വും സ​മ​ഗ്ര​വു​മാ​യ സ​മാ​ധാ​നം കൈ​വ​രി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യും കു​വൈ​ത്ത് ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ലെ യു.​എ​സ് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ മൈ​ക്ക് ഹ​ക്ക​ബി​യാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം വി​വാ​ദ പ്ര​സ്ഥാ​വ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഖ​ത്ത​ർ, ഈ​ജി​പ്ത്, ജോ​ർ​ഡ​ൻ, യു.​എ.​ഇ, ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ, പാ​കി​സ്താ​ൻ, തു​ർ​ക്കി​യ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ഒ​മാ​ൻ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, ല​ബ​നാ​ൻ, സി​റി​യ, ഫ​ല​സ്തീ​ൻ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ അ​പ​ല​പി​ച്ചു. യു.​എ​സ് അം​ബാ​സ​ഡ​റു​ടെ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​പ​ക​ട​ക​ര​വും പ്ര​കോ​പ​ന​പ​ര​വു​മാ​ണെ​ന്ന് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ സം​യു​ക്ത പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

