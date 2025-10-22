Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    22 Oct 2025 12:53 PM IST
    22 Oct 2025 12:53 PM IST

    യു.​പി.​എ​ഫ്.​കെ പ​ത്താം വാ​ർ​ഷി​ക ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ഇ​ന്നു​മു​ത​ൽ

    യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​ത്യേ​കം കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്
    യു.​പി.​എ​ഫ്.​കെ പ​ത്താം വാ​ർ​ഷി​ക ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ഇ​ന്നു​മു​ത​ൽ
    യു.​പി.​എ​ഫ്.​കെ പ​ത്താം വാ​ർ​ഷി​ക ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ഇ​ന്നു​മു​ത​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: യു​നൈ​റ്റ​ഡ് പെ​ന്ത​ക്കോ​സ്റ്റ​ൽ ഫെ​ലോ​ഷി​പ് ഓ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് (യു.​പി.​എ​ഫ്.​കെ) പ​ത്താം വാ​ർ​ഷി​ക ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​വ​രെ ന​ട​ക്കും.

    വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴു മു​ത​ൽ നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​വാ​ഞ്ച​ലി​ക്ക​ൽ ച​ർ​ച്ച് ഇ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് (എ​ൻ.​ഇ.​സി.​കെ) ച​ർ​ച്ച് ആ​ൻ​ഡ് പാ​രി​ഷ് ഹാ​ളി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി. ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നി​ൽ മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​നാ​യി പാ​സ്റ്റ​ർ പ്രി​ൻ​സ് തോ​മ​സ് റാ​ന്നി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. പാ​സ്റ്റ​ർ ലോ​ർ​ഡ്സ​ൺ ആ​ന്റ​ണി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഗീ​ത​ശു​ശ്രൂ​ഷ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും. ശ​നി​യാ​ഴ്ച യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​ത്യേ​കം കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വ​നി​ത കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ൽ മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷി​ക​യാ​യി ഡോ.​അ​നു കെ​ന്ന​ത്ത് പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ് ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പെ​ന്ത​ക്കോ​സ്ത് ഐ​ക്യ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ യു.​പി.​എ​ഫ്.​കെ​യി​ൽ എ​ൻ.​ഇ.​സി.​കെ​യി​ലെ​യും അ​ഹ​മ്മ​ദി​യി​ലെ സെ​ന്റ് പോ​ൾ​സ് ച​ർ​ച്ചി​ലെ​യും 18 പ്ര​ധാ​ന പെ​ന്ത​ക്കോ​സ്ത് സ​ഭ​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് വി​പു​ല​മാ​യ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു വ​രു​ന്ന​താ​യി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പാ​സ്റ്റ​ർ ബെ​ൻ​സ​ൻ തോ​മ​സ് (പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ), ബി​ജോ കെ ​ഈ​ശോ (ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ), സാം​കു​ട്ടി സാ​മു​വേ​ൽ (ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി), ജെ​യിം​സ് ജോ​ൺ​സ​ൻ (ട്ര​ഷ​റ​ർ), ഷി​ബു വി ​സാം, ജേ​ക്ക​ബ് മാ​മ്മ​ൻ, കെ.​സി. സാ​മു​വേ​ൽ, പാ​സ്റ്റ​ർ ഷി​ബു മാ​ത്യു, പാ​സ്റ്റ​ർ എ​ബി ടി ​ജോ​യി, റോ​യി കെ ​യോ​ഹ​ന്നാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

