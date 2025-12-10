Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightവ്യാഴാഴ്ചവരെ അസ്ഥിര...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 10 Dec 2025 12:29 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Dec 2025 12:29 PM IST

    വ്യാഴാഴ്ചവരെ അസ്ഥിര കാലാവസ്ഥ കുളിരേകി മഴ; തുടരും...

    text_fields
    bookmark_border
    വ്യാഴാഴ്ചവരെ അസ്ഥിര കാലാവസ്ഥ കുളിരേകി മഴ; തുടരും...
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​ളി​രേ​കി മ​ഴ എ​ത്തി. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ആ​രം​ഭി​ച്ച ചാ​റ്റ​ൽ മ​ഴ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പ​ക​ലും നേ​രി​യ തോ​തി​ൽ തു​ട​ർ​ന്നു. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം മൂ​ടി​ക്കെ​ട്ടി​യ നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ചാ​റ്റ​ൽ മ​ഴ തു​ട​ർ​ന്നു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ചവ​രെ അ​സ്ഥി​ര​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യും ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ​യും അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​മെ​ന്നാ​ണ് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്. മ​ഴ​ക്കൊ​പ്പം ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലി​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. ചി​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞും രൂ​പ​പ്പെ​ടാം. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ശ​ക്ത​മാ​കു​ന്ന മ​ഴ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പ​ക​ലും നി​റ​ഞ്ഞു​പെ​യ്യു​മെ​ന്നാ​ണ് നി​രീ​ക്ഷ​ണം.

    കാ​ലാ​വ​സ്ഥ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ ത​ൽ​സ​മ​യം അ​റി​യാ​ൻ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റ്, ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ, സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ പി​ന്തു​ട​രാ​ൻ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ​കു​പ്പ് പൗ​ര​ന്മാ​രോ​ടും താ​മ​സ​ക്കാ​രോ​ടും അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. മ​ഴ​ക്കു പി​റ​കെ രാ​ജ്യ​ത്ത് ത​ണു​പ്പും വ​ർ​ധി​ക്കും. മ​ഴ​യ​ത്ത് ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഉ​ണ​ർ​ത്തി.

    വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​മ്പോ​ൾ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​രു​ത്. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പെ​ട്ടെ​ന്ന് ബ്രേ​ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണം. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ അ​ക​ലം പാ​ലി​ക്ക​ണം. വേ​ഗ​ത പ​രി​ധി പാ​ലി​ച്ചും വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടു​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി വാ​ഹ​നം ഓ​ടി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. അ​ടി​യ​ന്ത​ര സ​ഹാ​യ സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 112 എ​ന്ന ഹോ​ട്ട്‌​ലൈ​ൻ വ​ഴി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം.

    വാ​ഹ​ന​ം ഓടിക്കുന്നവരുടെ ശ്ര​ദ്ധ​ക്ക്

    പെ​ട്ടെ​ന്നു​ള്ള ബ്രേ​ക്കി​ങ് ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക

    വേ​ഗം കു​റ​ക്കു​ക

    സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ അ​ക​ലം പാ​ലി​ക്കു​ക

    മൊ​ബൈ​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​രു​ത്

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:RaingulfUnstable Weatherconditions
    News Summary - Unstable weather conditions will continue to warm and rain will continue until Thursday...
    Similar News
    Next Story
    X