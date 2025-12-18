Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    18 Dec 2025 8:49 AM IST
    അ​സ്ഥി​ര കാ​ലാ​വ​സ​ഥ; സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ പു​നഃ​ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വേ​സ്

    അ​സ്ഥി​ര കാ​ലാ​വ​സ​ഥ; സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ പു​നഃ​ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വേ​സ്
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച അ​സ്ഥി​ര കാ​ലാ​വ​സ​ഥ​യാ​കു​മെ​ന്ന സൂ​ച​ന​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് മു​ന്നൊ​രു​ക്ക ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വേ​സ്. കാ​ലാ​വ​സ​ഥ പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യാ​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​യും വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​രം വ​രെ​യു​മു​ള്ള ചി​ല വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ പു​നഃ​ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വേ​സ് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    ജി.​സി.​സി മേ​ഖ​ല​യി​ൽ അ​സ്ഥി​ര​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​ക്കു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്തും യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ​യും വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ചു​മാ​ണ് ഈ ​ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്ന് എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ അ​പ്‌​ഡേ​റ്റു​ക​ൾ അ​ത​ത് സ​മ​യ​ത്ത് അ​റി​യി​ക്കും.

    അ​തേ​സ​മ​യം, രാ​ജ്യ​ത്ത് വ്യാ​ഴം,വെ​ള്ളി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ്യ​ത്യ​സ്ത തീ​വ്ര​ത​യി​ലു​ള്ള മ​ഴ ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന. മ​ഴ​ക്കൊ​പ്പം ചി​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞി​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. ചി​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ന​ത്ത മ​ഴ ല​ഭി​ക്കും. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക​ഴി​ഞ്ഞ് മ​ഴ ക്ര​മേ​ണ കു​റ​യു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ.വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യി​ലും അ​സ്ഥി​ര​ത കാ​ലാ​വ​സ്ഥ തു​ട​രും. മ​ഴ​ക്കൊ​പ്പം ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലു​മു​ണ്ടാ​കും. മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 60 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വേ​ഗ​ത​യി​ൽ കാ​റ്റ് സ​ജീ​വ​മാ​കും.

    ക​സ്റ്റ​മ​ർ സ​ർ​വി​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം

    കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വേ​​സ് സ​ർ​വി​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് കു​വൈ​ത്തി​ലെ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് 171 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ലോ വി​ദേ​ശ​ത്ത്നി​ന്ന് +96524345555 (എ​ക്സ്റ്റ​ൻ​ഷ​ൻ 171) എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ലോ ക​സ്റ്റ​മ​ർ സ​ർ​വി​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം. +96522200171 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ വാ​ട്ട്‌​സ്ആ​പ് വ​ഴി​യും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം.

