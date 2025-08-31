Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​ത്ത...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 10:19 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 10:19 AM IST

    ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​ത്ത ക​ട​ക​ളും ബ്യൂ​ട്ടി സ​ലൂ​ണു​ക​ളും അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി

    text_fields
    bookmark_border
    Unlicensed shops
    cancel
    camera_alt

    സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ​ഥ​ൻ നോ​ട്ടീ​സ് പ​തി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യും ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ന​ട​പ​ടി.

    നി​ര​വ​ധി ക​ട​ക​ളും ബ്യൂ​ട്ടി സ​ലൂ​ണു​ക​ളും വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി.

    മൂ​ന്ന് ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​ത്ത ത​യ്യ​ൽ ക​ട​ക​ൾ, നി​ര​വ​ധി വ​നി​ത ബ്യൂ​ട്ടി സ​ലൂ​ണു​ക​ൾ, വ്യാ​ജ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ ഒ​രു വാ​ണി​ജ്യ സ്റ്റോ​ർ എ​ന്നി​വ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    നി​യ​മം ലം​ഘി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യി​ല്ലാ​ത്ത വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ വി​ൽ​പ​ന, വ്യാ​ജ വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ കൈ​മാ​റ്റം, വി​ല​നി​ല​വാ​രം എ​ന്നി​വ​യും വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സ്കൂ​ൾ തു​റ​ന്ന​തോ​ടെ സ്കൂ​ൾ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വി​ൽ​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ClosedKuwait NewsUnlicensedBeauty salons
    News Summary - Unlicensed shops and beauty salons closed
    Similar News
    Next Story
    X