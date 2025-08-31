ലൈസൻസില്ലാത്ത കടകളും ബ്യൂട്ടി സലൂണുകളും അടച്ചുപൂട്ടിtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: നിയമലംഘനം കണ്ടെത്തുകയും ലൈസൻസില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം നടപടി.
നിരവധി കടകളും ബ്യൂട്ടി സലൂണുകളും വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം അടച്ചുപൂട്ടി.
മൂന്ന് ലൈസൻസില്ലാത്ത തയ്യൽ കടകൾ, നിരവധി വനിത ബ്യൂട്ടി സലൂണുകൾ, വ്യാജ ഉൽപന്നങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ ഒരു വാണിജ്യ സ്റ്റോർ എന്നിവ അടച്ചുപൂട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
നിയമം ലംഘിച്ച് പ്രവർത്തനം ഗുണമേന്മയില്ലാത്ത വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന, വ്യാജ വസ്തുക്കളുടെ കൈമാറ്റം, വിലനിലവാരം എന്നിവയും വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. സ്കൂൾ തുറന്നതോടെ സ്കൂൾ ഉൽപന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register