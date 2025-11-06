Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 6 Nov 2025 10:24 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 10:24 AM IST

    ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​ത്ത മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ്രാ​ക്ടീ​സി​ൽ ന​ട​പ​ടി

    ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​ത്ത മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ്രാ​ക്ടീ​സി​ൽ ന​ട​പ​ടി
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ല്‍ ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ്രാ​ക്ടീ​സ് ന​ട​ത്തി​യ​വ​രെ​യും വി​സ കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ​യും സു​ര​ക്ഷാ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പി​ടി​കൂ​ടി. പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ മാ​ൻ​പ​വ​റി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ ചേ​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. തി​രി​ച്ച​റി​യ​പ്പെ​ടാ​ത്ത മ​രു​ന്നു​ക​ളും അ​ന​ധി​കൃ​ത മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും സ്വ​കാ​ര്യ ആ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഇ​വ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​യും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യി.

    നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​രെ പി​ടി​കൂ​ടു​ന്ന​തി​നാ​യി പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ മാ​ൻ​പ​വ​ർ തീ​വ്ര പ​രി​ശോ​ധ​ന കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​വ​രുക​യാ​ണ്. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ റെ​സി​ഡ​ന്റ്സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ വ​കു​പ്പ്, മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് നി​യ​ന്ത്ര​ണ വ​കു​പ്പ്, ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ ലൈ​സ​ൻ​സി​ങ് വ​കു​പ്പ് എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന. എ​ല്ലാ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലും പ​രി​ശോ​ധ​ന സ​ജീ​വ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​തോ​റി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. നി​യ​മ ലം​ഘ​ക​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. രാ​ജ്യ​ത്തി​ലെ തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി സു​താ​ര്യ​മാ​ക്കാ​നും പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്നും സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

