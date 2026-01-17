Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​ത്ത ഹു​സൈ​നി​യ സു​ര​ക്ഷ സേ​ന അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി

    ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​ത്ത ഹു​സൈ​നി​യ സു​ര​ക്ഷ സേ​ന അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സ്വ​കാ​ര്യ വീ​ട്ടി​നു​ള്ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​ത്ത ഹു​സൈ​നി​യ സു​ര​ക്ഷ സേ​ന അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി.

    സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ പ്ര​ച​രി​ച്ച വി​ഡി​യോ​ക​ളെ തു​ട​ര്‍ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സു​ഫ് സു​ഉൂ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ച്ചു.

    അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക​ളും വി​ഡി​യോ ചി​ത്രീ​ക​ര​ണ​വും ന​ട​ത്തി​യ​തോ​ടെ പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ണ്ടാ​യെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. പ്രാ​ർ​ഥ​ന സ്ഥ​ല​ത്ത് തീ​പി​ടി​ക്കാ​വു​ന്ന സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളും സു​ര​ക്ഷ​യി​ല്ലാ​ത്ത വൈ​ദ്യു​തി ക​ണ​ക്ഷ​നു​ക​ളും ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ക​ളാ​യ​വ​രെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വ​കു​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റി​യ​താ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    News Summary - Unlicensed Husseiniya Security Force closed down
