Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​ത്ത...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 4 Dec 2025 11:55 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Dec 2025 11:55 AM IST

    ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​ത്ത ക​റ​ൻ​സി എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ചി​ന് ക​ർ​ശ​ന ശി​ക്ഷ വ​രു​ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    ക​ര​ട് നി​യ​മം അ​മീ​റി​ന്റെ അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തി​നാ​യി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു
    ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​ത്ത ക​റ​ൻ​സി എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ചി​ന് ക​ർ​ശ​ന ശി​ക്ഷ വ​രു​ന്നു
    cancel
    camera_alt

    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന

    മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യോ​ഗം

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​ത്ത ക​റ​ൻ​സി എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ചി​ന് ക​ർ​ശ​ന ശി​ക്ഷ വ​രു​ന്നു. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ബ​യാ​ൻ പാ​ല​സി​ൽ ചേ​ര്‍ന്ന മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യോ​​ഗ​ത്തി​ല്‍ പു​തി​യ ക​രാ​ർ നി​യ​മ​ത്തി​ന് അം​​ഗീ​കാ​രം ന​ല്‍കി.

    2013ലെ ​വാ​ണി​ജ്യ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ലൈ​സ​ൻ​സ് നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന നി​യ​മം ഭേ​ദ​​ഗ​തി ചെ​യ്താ​ണ് പു​തി​യ നി​യ​മം ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ ക​റ​ൻ​സി വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​ള്ള ശി​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന മാ​റ്റം. സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്ക് ആ​റ് മാ​സം വ​രെ ത​ട​വ് അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ 3000 ദി​നാ​ർ വ​രെ പി​ഴ​യും ല​ഭി​ക്കും. ചി​ല കേ​സു​ക​ളി​ൽ ത​ട​വും പി​ഴ​യും ല​ഭി​ക്കും. കു​റ്റ​കൃ​ത്യം ന​ട​ത്തു​ന്ന ക​ട​ക​ൾ​ക്കും ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്കും 5000 മു​ത​ൽ 20,000 ദീ​നാ​ർ വ​രെ പി​ഴ​യും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​റ്റു ബ്രാ​ഞ്ചു​ക​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടു​ക​യും ചെ​യ്യും. എ​ല്ലാ കേ​സു​ക​ളി​ലും ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട പ​ണം, ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടും.

    കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​വും കേ​സെ​ടു​ക്ക​ലും പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന്റെ ചു​മ​ത​ല​യാ​ണ്. ക​ര​ട് നി​യ​മം അ​മീ​റി​ന്റെ അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തി​നാ​യി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു.

    ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും വാ​ണി​ജ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും മ​രു​ന്ന് സു​ര​ക്ഷാ​സം​വി​ധാ​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള നി​ര​വ​ധി നി​ർ​ണാ​യ​ക ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ളും നി​യ​ന്ത്ര​ണ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:currency exchangeKuwait NewsUnlicensedSevere punishment
    News Summary - Unlicensed currency exchange faces severe punishment
    Similar News
    Next Story
    X