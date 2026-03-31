Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightന്യായീകരിക്കാനാവാത്ത...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 31 March 2026 12:45 PM IST
    Updated On
    date_range 31 March 2026 12:45 PM IST

    ന്യായീകരിക്കാനാവാത്ത ആക്രമണം- ഖത്തർ

    text_fields
    bookmark_border
    ന്യായീകരിക്കാനാവാത്ത ആക്രമണം- ഖത്തർ
    cancel

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്തിലെ സൈനിക ക്യാമ്പ്, പവർ സ്റ്റേഷൻ, ജലശുദ്ധീകരണ കേന്ദ്രം എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറാൻ നടത്തിയ ആക്രമണത്തെ ഖത്തർ ശക്തമായി അപലപിച്ചു. കുവൈത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തിന്റെയും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമത്തിന്റെയും നഗ്നമായ ലംഘനമാണിതെന്ന് ഖത്തർ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. ആക്രമണങ്ങളെ ‘ന്യായീകരിക്കാനാവാത്തത്’ എന്ന് ഖത്തർ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ വിശേഷിപ്പിച്ചു. മേഖലയിലെ സഹോദര രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരായ ഇത്തരം നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും ചൂണ്ടികാട്ടി.

    കുവൈത്തിനോടുള്ള ഖത്തറിന്റെ പൂർണ ഐക്യദാർഢ്യവും പരമാധികാരം, സുരക്ഷ, സ്ഥിരത എന്നിവ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാ നടപടികൾക്കും പിന്തുണയും മന്ത്രാലയം ആവർത്തിച്ചു. ആക്രമണങ്ങളിൽ പരിക്കേറ്റവർ വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെയെന്നും കുവൈത്തിന്റെയും ജനങ്ങളുടെയും സുരക്ഷക്കും ക്ഷേമത്തിനും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായും വ്യക്തമാക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsKuwait Newsqatar​Latest News
    News Summary - Unjustifiable attack - Qatar
    Next Story
    X