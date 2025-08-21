Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 21 Aug 2025 8:34 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2025 8:34 AM IST

    സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഏ​കോ​പ​നം അ​നി​വാ​ര്യം -ഒ​ന്നാം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി

    ഒ​ന്നാം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സ​ഫ് സ​ഊ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് ഉന്നതതല യോ​ഗ​ത്തി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വി​വി​ധ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​ന് സു​ര​ക്ഷ, ഭ​ര​ണ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഏ​കോ​പ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​ത് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ഒ​ന്നാം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സ​ഫ് സ​ഊ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ്.ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സ​ഫ് സ​ഊ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​ക്ടി​ങ് അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ അ​ലി അ​ൽ അ​ദ്വാ​നി, മ​റ്റ് മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത ​ഉ​ന്ന​ത​ത​ല യോ​ഗം ന​ട​ന്നു.

    മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്ര​ക​ട​ന നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ യോ​ഗം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ നി​ര​ന്ത​ര ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ മ​ന്ത്രി അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ താ​ൽ​പ​ര്യ​വും പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:meetingGulf NewsKuwait NewsFirst Deputy Prime Minister
