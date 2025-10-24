Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 24 Oct 2025 10:11 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Oct 2025 10:11 AM IST

    ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ പങ്കാളിത്തം; ഫ​ല​സ്തീ​ൻ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ, ‘ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫോ​ർ ഹ്യു​മാ​നി​റ്റി’​യു​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത്

    ന​വം​ബ​ർ ആ​റ്, ഏ​ഴ് തീ​യ​തി​ക​ളി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​രം
    ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ പങ്കാളിത്തം; ഫ​ല​സ്തീ​ൻ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ, ‘ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫോ​ർ ഹ്യു​മാ​നി​റ്റി’​യു​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത്
    ‘ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫോ​ർ ഹ്യു​മാ​നി​റ്റി’ സം​ഘാ​ട​ക​ർ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഫ​ല​സ്തീ​ൻ കു​ട്ടി​ക​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ ‘ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫോ​ർ ഹ്യു​മാ​നി​റ്റി’ സം​രം​ഭ​വു​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത്.

    വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ള്ള അ​ൽ യ​ഹ് യ​യു​ടെ ര​ക്ഷാ​ക​ർ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ യു​നി​സെ​ഫ്, ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ച്ച്.​ഒ, യു​നെ​സ്കോ, കു​വൈ​ത്തി​ലെ യു.​എ​ൻ റ​സി​ഡ​ന്റ് കോ​ഓ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​റു​ടെ ഓ​ഫി​സ് എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ ഒ​മ്പ​ത് എം​ബ​സി​ക​ളു​ടെ​യും നാ​ല് യു.​എ​ൻ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ​യും പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ​യാ​ണ് സം​രം​ഭം.

    യൂ​ത്ത് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്, ചാ​രി​റ്റി ലേ​ലം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വ​രു​മാ​നം കു​വൈ​ത്ത് റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി വ​ഴി ഫ​ല​സ്തീ​നി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​ശ്യ​സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി കൈ​മാ​റും.

    ന​വം​ബ​ർ ആ​റ്, ഏ​ഴ് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ സു​ലൈ​ബി​ഖാ​ത്തി​ലെ ജാ​ബി​ർ അ​ൽ മു​ബാ​റ​ക് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്. 32 ടീ​മു​ക​ളും ഒ​മ്പ​തു മു​ത​ൽ 11 വ​യ​സ്സ് വ​രെ പ്രാ​യ​മു​ള്ള 256 ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളും പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളും ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും, റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ഗ്രാ​മ​വും ഇ​വി​ടെ ഒ​രു​ക്കും.

    കു​വൈ​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ, ഒ​മ്പ​ത് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​മാ​ർ, മു​തി​ർ​ന്ന കു​വൈ​ത്ത് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ട്ര​സ്റ്റി ബോ​ർ​ഡാ​ണ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫോ​ർ ഹ്യു​മാ​നി​റ്റി​യെ ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഫു​ട്ബാ​ളി​ന്റെ ഏ​കീ​ക​ര​ണ ശ​ക്തി​യെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ല​ക്ഷ്യം.


    ഇ​നി​യെ​സ്റ്റ​യു​ടെ ജ​ഴ്സി വാ​ങ്ങാം


    ‘ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫോ​ർ ഹ്യു​മാ​നി​റ്റി’​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ൽ ഹം​റ ഷോ​പ്പി​ങ് സെ​ന്റ​റി​ൽ ഫു​ട്ബാ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട എ​ക്‌​സ്‌​ക്ലൂ​സി​വ് ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ എം​ബ​സി​ക​ൾ അ​വ​രു​ടെ ദേ​ശീ​യ ടീ​മു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും ക്ല​ബുക​ളി​ൽ​നി​ന്നും നേ​രി​ട്ട് ശേ​ഖ​രി​ച്ച ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ബ്ര​സീ​ലി​ന്റെ​യും ഇ​റ്റ​ലി​യു​ടെ​യും ദേ​ശീ​യ ടീ​മു​ക​ൾ, ബ്ര​സീ​ൽ താ​രം മാ​ർ​ക്വി​ൻ ഹോ​സ്, സ്പാ​നി​ഷ് ഇ​തി​ഹാ​സം ഇ​നി​യ​സ്റ്റ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ പ്ര​ധാ​ന സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളും ഈ ​ശേ​ഖ​ര​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഇ​വ​രു​ടെ ജ​ഴ്സി​ക​ൾ, ഫു​ട്ബാ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മ​റ്റു വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ട്.

    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് അ​ൽ ഹം​റ ഷോ​പ്പി​ങ് സെ​ന്റ​റി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം കാ​ണാ​നും ന​വം​ബ​ർ ഏ​ഴു​വ​രെ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ചാ​രി​റ്റി ലേ​ല​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നും സൗ​ക​ര്യ​മു​ണ്ട്.

    TAGS:footballPalestinianChildrensupportsKuwait
