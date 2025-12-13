Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 13 Dec 2025 8:57 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Dec 2025 8:59 AM IST

    ക​രു​ത്തും മി​ക​വും അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി ‘യൂ​നി​യ​ൻ- 25’ നാ​വി​കാ​ഭ്യാ​സം

    ക​രു​ത്തും മി​ക​വും അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി 'യൂ​നി​യ​ൻ- 25' നാ​വി​കാ​ഭ്യാ​സം
    ‘യൂ​നി​യ​ൻ- 25’ സം​യു​ക്ത നാ​വി​കാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് 

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹ​ക​ര​ണ കൗ​ൺ​സി​ൽ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​രു​ത്തും മി​ക​വും അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി സം​യു​ക്ത നാ​വി​കാ​ഭ്യാ​സ​മാ​യ ‘യൂ​നി​യ​ൻ- 25’ന് ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് നാ​വി​ക താ​വ​ള​ത്തി​ൽ സ​മാ​പ​നം. ജി.​സി.​സി അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ നാ​വി​ക​സേ​ന​ക​ളും സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് ജ​ന​റ​ലും അ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ്ര​തി​രോ​ധ​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ലി അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ സാ​ലിം അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്‍റെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു സ​മാ​പ​ന​ച്ച​ട​ങ്ങ്.

    സ​മു​ദ്ര​സു​ര​ക്ഷ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ഏ​കീ​കൃ​ത ഗ​ൾ​ഫ് പ്ര​തി​രോ​ധ സ​ഹ​ക​ര​ണം നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. വി​വി​ധ ഫീ​ൽ​ഡ് സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളും സം​യു​ക്ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളും അ​ദ്ദേ​ഹം നേ​രി​ൽ നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു.

    അ​ഭ്യാ​സം നാ​വി​ക​സേ​ന​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ശേ​ഷി​യും ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ ഏ​കോ​പ​ന​വും ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​താ​യി ചീ​ഫ് ഓ​ഫ് സ്റ്റാ​ഫ് വി​ല​യി​രു​ത്തി. പ്രാ​ദേ​ശി​ക ജ​ല​സു​ര​ക്ഷ​യും ദേ​ശീ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ളും സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ത​യാ​റാ​കു​ന്ന​തി​ൽ നാ​വി​ക അ​ഭ്യാ​സം വ​ലി​യ പ​ങ്ക് വ​ഹി​ച്ചെ​ന്ന് പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    സം​യു​ക്ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റും സൈ​നി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ‘യൂ​നി​യ​ൻ- 25’ അ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം.സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശൈ​ഖ് ഡോ.​അ​ബ്ദു​ല്ല മി​ശ്അ​ൽ അ​സ്സ​ബാ​ഹ്, നാ​ഷ​ന​ൽ ഗാ​ർ​ഡ് അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ലെ​ഫ്റ്റ​ന​ന്റ് ജ​ന​റ​ൽ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ബ​ർ​ജാ​സ്, ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ആ​ർ​മി ചീ​ഫ് ഓ​ഫ് സ്റ്റാ​ഫ് മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ പൈ​ല​റ്റ് സ​ബാ​ഹ് ജാ​ബ​ർ അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ്, ജ​ന​റ​ൽ ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സ് മേ​ധാ​വി മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ത​ലാ​ൽ അ​ൽ റൗ​മി, ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ അ​തി​ർ​ത്തി സു​ര​ക്ഷ, തീ​ര​ദേ​ശ ഗാ​ർ​ഡ് മേ​ഖ​ല മേ​ധാ​വി മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ മ​ജ്ബെ​ൽ ബി​ൻ ഷാ​ഖ്, വി​വി​ധ സൈ​നി​ക അ​റ്റാ​ഷെ​ക​ളും മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    X