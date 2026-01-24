Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 24 Jan 2026 1:31 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Jan 2026 1:31 PM IST

    ആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഏ​കീ​കൃ​ത ഡ്ര​സ് കോ​ഡ്

    text_fields
    bookmark_border
    ആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഏ​കീ​കൃ​ത ഡ്ര​സ് കോ​ഡ്
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ലെ സ​ർ​ക്കാ​ർ-​സ്വ​കാ​ര്യ ആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും ആ​രോ​ഗ്യ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ​ക്കും പു​തി​യ ഡ്ര​സ് കോ​ഡ്. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ അ​വാ​ദി മ​ന്ത്രി​ത​ല തീ​രു​മാ​നം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. ആ​രോ​ഗ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​ഫ​ഷ​ണ​ൽ നി​ല​വാ​രം നി​ല​നി​ർ​ത്ത​ൽ, രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ എ​ന്നി​വ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ് ന​ട​പ​ടി.

    ആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ വൃ​ത്തി​യു​ള്ള​താ​യി​രി​ക്ക​ണം. ല​ളി​ത​മാ​യ ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മേ അ​നു​വ​ദി​ക്കൂ. ല​ളി​ത​വും ശ്ര​ദ്ധ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​ത്ത​തു​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ സൗ​ന്ദ​ര്യ​വ​ർ​ധ​ക വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണം. ടാ​റ്റൂ​ക​ൾ മ​റ​ക്ക​ണം. ഷോ​ർ​ട്ട്സ്, സ്പോ​ർ​ട്സ് വെ​യ​ർ, മു​ട്ടി​ന് മു​ക​ളി​ലെ വ​സ്ത്രം, കീ​റി​യ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ, അ​നു​ചി​ത മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​മു​ള്ള വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ പാ​ടി​ല്ല.

    രോ​ഗി​പ​രി​ച​ര​ണ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ജീ​ൻ​സും ഡി​ഷ്ഡാ​ഷ​യും അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ല. ഷൂ​സ് വി​ര​ലു​ക​ൾ മ​റ​ക്കു​ന്ന​തും വെ​ള്ളം ക​യ​റാ​ത്ത​തും വൃ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ എ​ളു​പ്പ​മു​ള്ള​തു​മാ​യി​രി​ക്ക​ണം. തു​റ​ന്ന കാ​ൽ​വി​ര​ലു​ക​ളു​ള്ള പാ​ദ​ര​ക്ഷ​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ല.

    ന​ഖ​ങ്ങ​ൾ ചെ​റു​തും വൃ​ത്തി​യു​ള്ള​തു​മാ​യി​രി​ക്ക​ണം. കൃ​ത്രി​മ ന​ഖ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​രു​ത്. മു​ടി വൃ​ത്തി​യു​ള്ള​താ​ക​ണം, മു​ഖം മ​റ​യ്ക്കു​ന്ന​താ​ക​രു​ത്. തോ​ളി​നു താ​ഴെ​യാ​യി മു​ടി നീ​ളു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ കെ​ട്ടി​വെ​ക്ക​ണം. പ​രി​ച​ര​ണ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ല​ളി​ത​വും ഉ​ചി​ത​മാ​യ നി​റ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള​തു​മാ​യി​രി​ക്ക​ണം. പു​രു​ഷ​ന്മാ​രു​ടെ താ​ടി​യും മീ​ശ​യും വൃ​ത്തി​യും ഒ​തു​ക്ക​മു​ള്ള​തു​മാ​ക​ണം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:HealthCare WorkersKuwait Newsuniform dress codegulf news malayalam
    News Summary - Uniform dress code for healthcare workers
    Similar News
    Next Story
    X