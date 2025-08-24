Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 24 Aug 2025 10:45 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Aug 2025 10:45 AM IST

    ഖു​ർ​ആ​നെ ആ​ശ​യഗ്രാ​ഹ്യ​ത​യോ​ടെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ക -അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ബ്ബാ​ർ മ​ദീ​നി

    കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ ഖു​ർ​ആ​ൻ സെ​മി​നാ​റി​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ബ്ബാ​ർ മ​ദീ​നി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​രാ​യ​ണത​ല​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​തെ അ​തി​ന്റെ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ഇ​റ​ങ്ങി​ച്ചെ​ന്ന് പ​ഠി​ക്കു​ക​യും ചി​ന്തി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്താ​ൽ ഓരോ വ​ച​ന​ങ്ങ​ളി​ലും അ​ത്ഭു​ത​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് പ​ണ്ഡി​ത​നും ഖു​ർ​ആ​ൻ അ​ധ്യാ​പ​ക​നു​മാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ബ്ബാ​ർ മ​ദീ​നി. കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഖു​ർ​ആ​ൻ സെ​മി​നാ​റി​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ഖു​ർ​ആ​ൻ സെ​മി​നാ​ർ സ​ദ​സ്സ്

    റി​ഗ്ഗാ​യി ഔ​ഖാ​ഫ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ കെ.​കെ.​ഐ.​സി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നാ​ഷ് ശു​ക്കൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ആ​ക്റ്റി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി.​പി. അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. കെ.​കെ.​ഐ.​സി. ഖു​ർ​ആ​ൻ ലേ​ണി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ​ബീ​ർ സ​ല​ഫി സ്വാ​ഗ​ത​വും നൗ​ഫ​ൽ കോ​ടാ​ലി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം സ്വ​ലാ​ഹി പ്രോ​ഗ്രാം കോഓർ​ഡി​നേ​റ്റ് ചെ​യ്തു. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ച​ർ​ച്ച എ​ന്നി​വ​യും ന​ട​ന്നു. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ മു​ൻ​നി​ര സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ ആ​ഷി​ക്ക്, കെ.​സി.​അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ്, ഫ​ലാ​ഹ് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

