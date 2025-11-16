Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    16 Nov 2025 11:22 AM IST
    Updated On
    16 Nov 2025 11:22 AM IST

    ഫ​ർ​വാ​നി​യ​യി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത ക്ലി​നി​ക്; എ​ട്ടു പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ പി​ടി​യി​ൽ

    സ്വ​കാ​ര്യ വ​സ​തി​യി​ൽ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ് ക്ലി​നി​ക് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്
    ഫ​ർ​വാ​നി​യ​യി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത ക്ലി​നി​ക്; എ​ട്ടു പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ പി​ടി​യി​ൽ
    പി​ടി​യി​ലാ​യ​വ​രും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത മ​രു​ന്നു​ക​ളും

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഫ​ർ​വാ​നി​യ​യി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത സ്വ​കാ​ര്യ ക്ലി​നി​ക് ന​ട​ത്തി​യ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര്‍ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ പി​ടി​യി​ൽ. നാ​ല് ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ അ​ട​ക്കം എ​ട്ടു പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ഇ​വ​രി​ൽ ഒ​രാ​ൾ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ ചി​കി​ത്സ ന​ട​ത്തു​ന്ന​താ​യും ക​ണ്ടെ​ത്തി.​

    സ്വ​കാ​ര്യ വ​സ​തി​യി​ൽ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ് ക്ലി​നി​ക് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. സ​ർ​ക്കാ​ർ മ​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ വി​ൽ​പ്പ​ന​യും വി​ത​ര​ണ​വും ഇ​വി​ടെ ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​നു​ള​ള മ​രു​ന്നു​ക​ൾ ക്ലി​നി​ക്കി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന മൂ​ന്ന് ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി പൗ​ര​ന്മാ​രെ​യും, മ​രു​ന്നു​ക​ൾ മോ​ഷ്ടി​ച്ച സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​രോ​ഗ്യ​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നും പി​ടി​യി​ലാ​യി. ഒ​ന്നാം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സ​ഫ് സു​ഊ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം സു​ര​ക്ഷ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ്സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് സെ​ക്ട​റും ക്രി​മി​ന​ൽ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് സെ​ക്ട​റും ഏ​കോ​പി​ച്ചാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്.​പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    എ​ല്ലാ​ത്ത​രം നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​യും ശ​ക്ത​മാ​യി നേ​രി​ടു​മെ​ന്നും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​വും സു​ര​ക്ഷ​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​മെ​ന്നും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    News Summary - Unauthorized clinic in Farwaniya; Eight expatriates arrested
