അനധികൃത കാർ ഷെഡുകൾ നീക്കി, ഉപേക്ഷിച്ച വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തുtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: നിയമം ലംഘിച്ച് നിർമിച്ച കാർ ഷെഡുകൾക്കും തെരുവിൽ ഉപേക്ഷിച്ച വാഹനങ്ങൾക്കും എതിരെ നടപടി. ഫർവാനിയ ഗവർണറേറ്റിലെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ബ്രാഞ്ചിലെ നിയമലംഘന നീക്കം ചെയ്യൽ വകുപ്പ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 103 അനധികൃത കാർ ഷെഡുകൾ നീക്കി. 44 മുന്നറിയിപ്പ് നോട്ടീസുകളും നൽകി.
അഹമ്മദിയിൽ സുരക്ഷ ഡയറക്ടറേറ്റ്, മുനിസിപ്പാലിറ്റി എന്നിവര് നടത്തിയ സംയുക്ത പരിശോധനയിൽ 20 വാഹനങ്ങൾ നീക്കംചെയ്തു. 46 വാഹനങ്ങളിൽ മുന്നറിയിപ്പ് സ്റ്റിക്കറുകൾ പതിപ്പിച്ചു. ആവശ്യമായ നടപടി കൈക്കൊള്ളാത്ത പക്ഷം ഇവയും നീക്കംചെയ്യുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. വരുംദിവസങ്ങളിലും പരിശോധനകള് തുടരുമെന്ന് അധികൃതര് അറിയിച്ചു.
