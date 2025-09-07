Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 2:22 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 2:22 PM IST

    അ​ന​ധി​കൃ​ത കാ​ർ ഷെ​ഡു​ക​ൾ നീ​ക്കി, ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു

    Unauthorized car sheds removed, abandoned vehicles seized
    ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: നി​യ​മം ലം​ഘി​ച്ച് നി​ർ​മി​ച്ച കാ​ർ ഷെ​ഡു​ക​ൾ​ക്കും തെ​രു​വി​ൽ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും എ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി. ഫ​ർ​വാ​നി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ബ്രാ​ഞ്ചി​ലെ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന നീ​ക്കം ചെ​യ്യ​ൽ വ​കു​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ 103 അ​ന​ധി​കൃ​ത കാ​ർ ഷെ​ഡു​ക​ൾ നീ​ക്കി. 44 മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് നോ​ട്ടീ​സു​ക​ളും ന​ൽ​കി.

    അ​ഹ​മ്മ​ദി​യി​ൽ സു​ര​ക്ഷ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ്, മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി എ​ന്നി​വ​ര്‍ ന​ട​ത്തി​യ സം​യു​ക്ത പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ 20 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കം​ചെ​യ്തു. 46 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് സ്റ്റി​ക്ക​റു​ക​ൾ പ​തി​പ്പി​ച്ചു. ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി കൈ​ക്കൊ​ള്ളാ​ത്ത പ​ക്ഷം ഇ​വ​യും നീ​ക്കം​ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ള്‍ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
