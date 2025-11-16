Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    date_range 16 Nov 2025 11:42 AM IST
    date_range 16 Nov 2025 11:42 AM IST

    അ​ന​ധി​കൃ​ത ക്യാ​മ്പു​ക​ളും ഷാ​ലെ​റ്റു​ക​ളും നീ​ക്കി

    അ​ന​ധി​കൃ​ത ക്യാ​മ്പു​ക​ളും ഷാ​ലെ​റ്റു​ക​ളും നീ​ക്കി
    അ​ഹ്മ​ദി ഏ​രി​യ​യി​ലെ ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ നീ​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: അ​ഹ്മ​ദി ഏ​രി​യ​യി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന ക്യാ​മ്പു​ക​ളും ഷാ​ലെ​റ്റു​ക​ളും ക​ണ്ടെ​യ്‌​ന​റും നീ​ക്കം ചെ​യ്തു. ക്ലീ​നി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് റോ​ഡ് ഒ​ക്യു​പ​ൻ​സി വ​കു​പ്പി​ന്റെ ഫീ​ൽ​ഡ് ടീ​മു​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കു പി​റ​കെ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി.

    മ​ണ്ണു​മാ​ന്തി യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണ​വു​മാ​യെ​ത്തി​യാ​ണ് ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ നീ​ക്കി​യ​ത്.​ഫീ​ൽ​ഡ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​മെ​ന്നും നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ​ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ഹ്മ​ദി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ബ്രാ​ഞ്ച് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സാ​ദ് അ​ൽ ഖു​റൈ​നേ​ജ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​ണ​ർ​ത്തി.​

    അ​തേ​സ​മ​യം, രാ​ജ്യ​ത്ത് വി​ന്റ​ർ ക്യാ​മ്പി​ങ് സീ​സ​ണ് ശ​നി​യാ​ഴ്ച തു​ട​ക്ക​മാ​യി. ഇ​തി​നാ​യു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ കു​വൈ​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

