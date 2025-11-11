Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    യു.​എ​ൻ ടൂ​റി​സം ജ​ന​റ​ൽ അ​സം​ബ്ലി; കു​വൈ​ത്ത് പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി

    യു.​എ​ൻ ടൂ​റി​സം ജ​ന​റ​ൽ അ​സം​ബ്ലി; കു​വൈ​ത്ത് പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി
    മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ർ റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ മു​തൈ​രി യു.​എ​ൻ ടൂ​റി​സം ജ​ന​റ​ൽ അ​സം​ബ്ലി​യി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സൗ​ദി ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ റി​യാ​ദി​ൽ ​ന​ട​ന്ന ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ ടൂ​റി​സം ജ​ന​റ​ൽ അ​സം​ബ്ലി​യു​ടെ 26ാമ​ത് സെ​ഷ​നി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​ത്തെ ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ക​ൾ​ച​ർ മ​ന്ത്രി​യും യു​വ​ജ​ന​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ അ​ബ്ദു​ർ റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ മു​തൈ​രി ന​യി​ച്ചു.

    150ല​ധി​കം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും ആ​ഗോ​ള ടൂ​റി​സം വി​ദ​ഗ്ധ​രും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സം​ഘ​ട​ന സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ​തി​ന്റെ 50ാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തെ അ​നു​സ്മ​രി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ന​ട​ന്നു.

    ആ​ഗോ​ള സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന സ്തം​ഭ​മാ​ണ് ടൂ​റി​സ​മെ​ന്ന് ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച സൗ​ദി ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രി അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ ഖ​തീ​ബി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഇ​ത് 11 ട്രി​ല്യ​ൺ യു.​എ​സ് ഡോ​ള​ർ സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്യു​ക​യും ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മാ​യി 357 ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

    സ​മീ​പ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല വ​ലി​യ സ്വാ​ധീ​നം പ്ര​ക​ട​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.​സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കൃ​ത്രി​മ​ബു​ദ്ധി​യും ന​വീ​ക​ര​ണ​വും സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ക്കു​ക​യും സ്ത്രീ ​ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലും പൊ​തു-​സ്വ​കാ​ര്യ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ സു​സ്ഥി​ര​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

