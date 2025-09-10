Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightകു​വൈ​ത്ത്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 10 Sept 2025 10:19 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Sept 2025 10:19 AM IST

    കു​വൈ​ത്ത് വ​നി​ത​ക​ളു​ടെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി യു.​എ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി

    text_fields
    bookmark_border
    കു​വൈ​ത്ത് വ​നി​ത​ക​ളു​ടെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി യു.​എ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി
    cancel
    camera_alt

    യു.​എ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി റീം ​അ​ൽ സ​ലീ​മു​മാ​യി മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ​കാ​ര്യ സ​ഹ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ ജ​വ​ഹ​ർ ഇ​ബ്രാ​ഹിം അ​ൽ ദു​വൈ​ജ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ​കാ​ര്യ സ​ഹ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ ജ​വ​ഹ​ർ ഇ​ബ്രാ​ഹിം അ​ൽ ദു​വൈ​ജ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​മെ​തി​രാ​യ അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള യു.​എ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​റാ​യ റീം ​അ​ൽ സ​ലീ​മു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി. വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ്ത്രീ​ക​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ശൈ​ഖ ജൗ​ഹ​ർ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ന​യ​ത​ന്ത്ര രം​ഗം, സു​ര​ക്ഷ, പൊ​ലീ​സ് മേ​ഖ​ല​ക​ൾ, ജു​ഡീ​ഷ്യ​റി, പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ, കാ​യി​ക മേ​ഖ​ല, യു​വ​ജ​ന രം​ഗം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച​താ​യി ശൈ​ഖ ജ​വ​ഹ​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ വി​ക​സ​ന കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടും മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ കൗ​ൺ​സി​ലി​ലെ അം​ഗ​ത്വ​വും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി യു.​എ​ന്നു​മാ​യും മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ കൗ​ൺ​സി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള അ​തി​ന്റെ വി​വി​ധ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യും മി​ക​ച്ച സ​ഹ​ക​ര​ണം തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​വ​ർ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. 2023ലെ ​ശാ​സ്ത്ര സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നു​ശേ​ഷം യു.​എ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​റാ​യ റീം ​അ​ൽ സ​ലീ​മി​ന്റെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ കു​വൈ​ത്ത് യാ​ത്ര​യാ​ണി​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsKuwaiti womenUN Representativesgulf news malayalam
    News Summary - UN representative praises achievements of Kuwaiti women
    Similar News
    Next Story
    X