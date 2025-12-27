Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 27 Dec 2025 11:53 AM IST
Updated Ondate_range 27 Dec 2025 11:53 AM IST
News Summary - Umrah group given a pilgrimage
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്ത് കേരള ഇസ്ലാഹീ സെന്റർ ഹജ്ജ്, ഉംറ വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉംറ നിർവഹിക്കാൻ പോകുന്നവർക്ക് അബ്ബാസിയ മസ്ജിദ് ബിൽക്കീസ് പരിസരത്ത് യാത്രയയപ്പ് നൽകി. 47 പേർ അടങ്ങുന്ന സംഘത്തിന് ഷഫീക്ക് മോങ്ങമാണ് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. യാത്രയയപ്പ് ചടങ്ങിൽ സെൻറർ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുനാഷ് ശുക്കൂർ, ഉംറ സെക്രട്ടറിമാരായ മെഹബൂബ് കാപ്പാട്, മുഹമ്മദ് അൻസാർ കൊയിലാണ്ടി, കെ.സി. അബ്ദുൽ മജീദ്, മുസ്തഫ സഖാഫി, നൗഷാദ് മൂവാറ്റുപുഴ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായി.
