Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഉം​റ സം​ഘ​ത്തി​ന്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 27 Dec 2025 11:53 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Dec 2025 11:53 AM IST

    ഉം​റ സം​ഘ​ത്തി​ന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി

    text_fields
    bookmark_border
    ഉം​റ സം​ഘ​ത്തി​ന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി
    cancel
    camera_alt

    കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്ലാ​ഹീ സെ​ന്റ​ർ ഹ​ജ്ജ്, ഉം​റ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള ഉം​റ സം​ഘ​ത്തി​ന്

    ന​ൽ​കി​യ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്ലാ​ഹീ സെ​ന്റ​ർ ഹ​ജ്ജ്, ഉം​റ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഉം​റ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​ൻ പോ​കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് അ​ബ്ബാ​സി​യ മ​സ്ജി​ദ് ബി​ൽ​ക്കീ​സ് പ​രി​സ​ര​ത്ത് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. 47 പേ​ർ അ​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘ​ത്തി​ന് ഷ​ഫീ​ക്ക് മോ​ങ്ങ​മാ​ണ് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ സെൻറ​ർ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നാ​ഷ് ശു​ക്കൂ​ർ, ഉം​റ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ മെ​ഹ​ബൂ​ബ് കാ​പ്പാ​ട്, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ൻ​സാ​ർ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി, കെ.​സി. അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ്, മു​സ്ത​ഫ സ​ഖാ​ഫി, നൗ​ഷാ​ദ് മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:pilgrimageKuwait NewsUmrah groupgulf news malayalam
    News Summary - Umrah group given a pilgrimage
    Similar News
    Next Story
    X