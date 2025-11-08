Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 8 Nov 2025 11:39 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Nov 2025 11:47 AM IST

    മലയാളക്കടൽ; മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കുവൈത്ത് മലയാളികളുടെ സ്വീകരണം

    മലയാളക്കടൽ; മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കുവൈത്ത് മലയാളികളുടെ സ്വീകരണം
    മ​​ൻ​​സൂ​​രി​​യ അ​​ൽ അ​​റ​​ബി സ്​​​പോ​​ർ​ട്സ് ക്ല​​ബ് സ്റ്റേ​​ഡി​​യ​​ത്തി​​ൽ ന​ട​ന്ന സ്വീ​ക​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​ത്തെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി കു​വൈ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന് കു​വൈ​ത്ത് മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ ആ​വേ​ശോ​ജ്ജ്വ​ല സ്വീ​ക​ര​ണം. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് മ​ൻ​സൂ​രി​യ​യി​ലെ അ​ൽ അ​റ​ബി ഇ​ൻ​ഡോ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സ്വീ​ക​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ആ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്നു. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി കു​വൈ​ത്തി​ലെ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്തു. പ്ര​​വാ​​സി​​ക​​ൾ​​ക്കാ​​യി സ​​ര്‍ക്കാ​​ര്‍ ഒ​​രു​​ക്കി​​യ പ​​ദ്ധ​​തി​​ക​​ൾ വി​​ശ​​ദീ​​ക​​രി​​ച്ചു. സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി സ​ജി ചെ​റി​യാ​നും മ​ല​യാ​ളി​ക​ളെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്തു.


    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജെ. ​സ​ജി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​എ. ജ​യ​തി​ല​ക്‌, വ്യ​വ​സാ​യി എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി, സ്വാ​ഗ​ത സം​ഘം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​അ​മീ​ർ, മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി ശ്രീ​ഷ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ടി.​വി. ഹി​ക്മ​ത്ത് സ്വാ​ഗ​ത​വും മ​ണി​ക്കു​ട്ട​ൻ എ​ട​ക്കാ​ട്ട് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. സ്വീ​​ക​​ര​​ണ​​ത്തോ​​ട​​നു​​ബ​​ന്ധി​​ച്ച് മ​​ൻ​​സൂ​​രി​​യ അ​​ൽ അ​​റ​​ബി സ്​​​പോ​​ർ​ട്സ് ക്ല​​ബ് സ്റ്റേ​​ഡി​​യ​​ത്തി​​ൽ മൃ​ദു​ല വാ​ര്യ​രു​ടെ​യും സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ​യും ഗാ​​ന​​സ​​ന്ധ്യ​​യും ന​ട​ന്നു. ഗ​​ൾ​​ഫ് പ​​ര്യ​​ട​​ന​​ത്തി​​ന്റെ ഭാ​​ഗ​​മാ​​യി വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​യാ​ണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി കു​വൈ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച കു​വൈ​ത്ത് ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സ​ഫ് സ​ഊ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹു​മാ​യി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​രു​ന്നു. കു​വൈ​ത്ത് ധ​ന മ​ന്ത്രി​യും കു​വൈ​ത്ത് ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്മെ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ഡോ. ​സ​ബീ​ഹ് അ​ൽ മു​ഖൈ​സി​മു​മാ​യും ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി. ബ​​ഹ്റൈ​​ൻ, ഒ​​മാ​​ൻ, ഖ​​ത്ത​​ർ എ​​ന്നി​​വി​​ട​​ങ്ങ​​ളി​​ലെ സ​​ന്ദ​​ർ​​ശ​​ന​ത്തി​ന് ശേ​​ഷ​​മാ​​ണ് മു​​ഖ്യ​​മ​​ന്ത്രി കു​​വൈ​​ത്തി​​ലെ​​ത്തി​യ​​ത്. കു​​വൈ​​ത്തി​​ൽ​നി​​ന്ന് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി മു​​ഖ്യ​​മ​​ന്ത്രി യു.​​എ.​​ഇ​​യി​ലേ​​ക്ക് തി​​രി​ച്ചു. ശ​​നി, ഞാ​​യ​​ർ ദി​​വ​​സ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ യു.​​എ.​​ഇ​​യി​​ലെ വി​​വി​​ധ പ​​രി​​പാ​​ടി​​ക​​ളി​​ൽ പ​​​ങ്കെ​​ടു​​ക്കും.


    പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സാ​ധ്യ​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ന​ട​ത്തും -മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് സാ​ധ്യ​മാ​യ പ​രി​ധി​ക്കു​ള്ളി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ര​മാ​വ​ധി ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ. എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഭ​ര​ണ, പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ക​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്ക് ഏ​കാ​ഭി​പ്രാ​യ​മു​ണ്ടെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. കു​വൈ​ത്തി​ൽ മ​ല​യാ​ളി സം​ഘ​ട​ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​മാ​യും സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​വ​രു​മാ​യും ന​ട​ത്തി​യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ മ​റു​പ​ടി.


    ജു​മൈ​റ മെ​സി​ല്ല ബീ​ച്ച് ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ പ്ര​വാ​സി ജീ​വി​ത​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ട​നാ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ പെ​ടു​ത്തി. ക​ണ്ണൂ​ർ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ വി​ദേ​ശ എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള അ​നു​മ​തി ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ൽ, സേ​വ​നം നി​ർ​ത്തി​യ എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സി​ന്റെ ന​ട​പ​ടി തി​രു​ത്ത​ൽ, ഉ​ത്സ​വ സീ​സ​ണു​ക​ളി​ൽ വി​മാ​ന ക​മ്പ​നി​ക​ൾ നി​ര​ക്ക് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വ​ണ​ത ത​ട​യാ​ൻ കേ​ന്ദ്ര​ത​ല​ത്തി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ, കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ൽ, പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി ചെ​റി​യ തു​ക​ക​ളി​ൽ നി​ക്ഷേ​പി​ച്ച് സം​സ്ഥാ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ നേ​രി​ട്ട് പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ‘മൈ​ക്രോ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ് പ്ലാ​ൻ’ പോ​ലു​ള്ള പ്രാ​ദേ​ശി​ക നി​ക്ഷേ​പ മാ​തൃ​ക​ക​ൾ​ക്ക് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ പി​ന്തു​ണ ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ച്ചു.

    എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ സ​ർ​വി​സ് കു​റ​ച്ച ന​ട​പ​ടി പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​നും ബു​ക്കി​ങ് പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള ഉ​റ​പ്പു​ക​ൾ ആ​ദ്യം ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ പി​ന്നീ​ട് പി​ന്നോ​ട്ട് പോ​യ​താ​യും ഈ ​നി​ല​പാ​ട് തി​രു​ത്തേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്നും അ​തി​നാ​യി ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​താ​യും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    മു​ട​ങ്ങി​ക്കി​ട​ന്ന പ​ല പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ഇ​ട​ത് സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ വ​ന്ന​തോ​ടെ ന​ട​പ്പാ​ക്കി. സ​ർ​ക്കാ​ർ, പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് ത​ട​സ്സം നി​ൽ​ക്കാ​ന​ല്ലെ​ന്നും പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​നെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ട​ത് സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​താ​ണ് ചെ​യ്ത​ത്.

    കി​ഫ്ബി​യി​ലൂ​ടെ നാ​ടി​ന്റെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നു​ള്ള ഫ​ണ്ട് ക​ണ്ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​എ. ജ​യ​തി​ല​കും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജെ. ​സ​ജി സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    യു.​ഡി.​എ​ഫ്‌ വ​ഞ്ച​ന​ദി​നം ആ​ച​രി​ച്ചു

    കു​വൈ​ത്ത്‌ സി​റ്റി: കേ​ര​ള മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്റെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ദി​നം കു​വൈ​ത്തി​ലെ യു.​ഡി.​എ​ഫ്‌ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ വ​ഞ്ച​ന​ദി​ന​മാ​യി ആ​ച​രി​ച്ചു.ഫ​ർ​വാ​നി​യ്യ കു​വൈ​ത്ത്‌ കെ.​എം.​സി.​സി ഓ​ഫി​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങ്‌ കെ.​എം.​സി.​സി സ്റ്റേ​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നാ​സ​ർ അ​ൽ മ​ഷ്ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം​ചെ​യ്തു. ഒ.​ഐ.​സി.​സി ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സാ​മു​വ​ൽ ചാ​ക്കോ കാ​ട്ടൂ​ർ ക​ളി​യി​ക്ക​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഹാ​രി​സ്‌ വ​ള്ളി​യോ​ത്ത്, ബി.​എ​സ്‌. പി​ള്ള, നി​സാം എം.​എ, റ​ഊ​ഫ്‌ മ​ഷ്ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ, ഫാ​റൂ​ഖ്‌ ഹ​മ​ദാ​നി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.


    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ഒ​രു വാ​ഗ്ദാ​ന​വും പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ സ​ർ​ക്കാ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് അ​ടു​ത്ത​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ നാ​ട​ക​മാ​ണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ കു​വൈ​ത്ത് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​മെ​ന്ന് ​യു.​ഡി.​എ​ഫ്‌ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. കെ.​എം.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​സ്ത​ഫ കാ​രി സ്വാ​ഗ​ത​വും ഒ.​ഐ.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​രേ​ഷ്‌ മാ​ത്തൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. കു​വൈ​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ​യും ഒ.​ഐ.​സി.​സി​യു​ടെ​യും നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.


    X