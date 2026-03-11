Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightയു.​എ.​ഇ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 11 March 2026 9:14 AM IST
    Updated On
    date_range 11 March 2026 9:14 AM IST

    യു.​എ.​ഇ ഹെ​ലി​കോ​പ്റ്റ​ർ അ​പ​ക​ടം: കു​വൈ​ത്ത് അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    യു.​എ.​ഇ ഹെ​ലി​കോ​പ്റ്റ​ർ അ​പ​ക​ടം: കു​വൈ​ത്ത് അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു
    cancel

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സു​ര​ക്ഷാ ഡ്യൂ​ട്ടി​ക്കി​ടെ ഉ​ണ്ടാ​യ ഹെ​ലി​കോ​പ്റ്റ​ർ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട് സൈ​നി​ക​ർ ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക​ളാ​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യെ അ​നു​ശോ​ച​ന​വും സ​ഹ​താ​പ​വും അ​റി​യി​ച്ചു കു​വൈ​ത്ത്.

    യു.​എ.​ഇ സ​ർ​ക്കാ​റി​നും, ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും, വീ​ര​മൃ​ത്യു വ​രി​ച്ച സൈ​നി​ക​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കു​വൈ​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം​ഹൃ​ദ​യം​ഗ​മ​മാ​യ അ​നു​ശോ​ച​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ദുഃ​ഖി​ത​ർ​ക്ക് ക്ഷ​മ​യും ആ​ശ്വാ​സ​വും ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് പ്രാ​ർ​ഥി​ക്കു​ന്ന​താ​യും അ​റി​യി​ച്ചു.

    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​യാ​ണ് സു​ര​ക്ഷ ഡ്യൂ​ട്ടി​ക്കി​ടെ ഉ​ണ്ടാ​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക ത​ക​രാ​റി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഹെ​ലി​കോ​പ്റ്റ​ർ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ യു.​എ.​ഇ സാ​യു​ധ​സേ​ന​യി​ലെ ര​ണ്ടു​പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:helicoptercondolencesUAEKuwait
    News Summary - UAE helicopter crash: Kuwait expresses condolences
    Similar News
    Next Story
    X