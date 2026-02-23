Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 23 Feb 2026 8:59 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Feb 2026 8:59 AM IST

    യു.എ.ഇയുടെ സഹായ വസ്തുക്കൾ ഗസ്സയിലെത്തിച്ചു

    യു.എ.ഇയുടെ സഹായ വസ്തുക്കൾ ഗസ്സയിലെത്തിച്ചു
    യു.എ.ഇയുടെ സഹായ വസ്തുക്കൾ റഫ അതിർത്തിവഴി ഗസ്സയിലേക്ക്​ പ്രവേശിക്കുന്നു

    ദുബൈ: ‘ഓപറേഷൻ ഷിവൽറസ് നൈറ്റ് 3’യുടെ ഭാഗമായി ഈ ആഴ്ച ഗസ്സയിൽ സഹായവസ്തുക്കൾ എത്തിച്ച്​ യു.എ.ഇ. റമദാൻ മാസത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഭക്ഷ്യകിറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ സഹായ സാധനങ്ങളാണ് എത്തിച്ചത്. കൂടാതെ, ശൈത്യകാല വസ്ത്രങ്ങളും ഹീറ്റിങ്​ ഉപകരണങ്ങളും ഗസ്സയിലെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തു. 30 ടണിലധികം മരുന്നുകളും മെഡിക്കൽ സാമഗ്രികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വസ്തുക്കളും ഗസ്സയിലെത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്​.

    റഫയിലെ യു.എ.ഇ ഫീൽഡ് ആശുപത്രിയുടെയും ഖാൻ യൂനുസിലെ എമിറേറ്റ്സ് മെഡിക്കൽ സെന്ററിന്റെയും ആവശ്യങ്ങൾക്കായാണ്​ ​മെഡിക്കൽ വസ്തുക്കൾ വിനിയോഗിക്കുന്നത്. ഈജിപ്​തിലെ അൽ ആരിശിലെ യു.എ.ഇ മെഡിക്കൽ സംഘം 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിച്ച് മെഡിക്കൽ സാധനങ്ങളുടെ ശേഖരണം, ക്രമീകരണം, അയക്കൽ തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്​. റമദാൻ മാസത്തിലെ വരുംദിവസങ്ങളിലും സഹായം തുടരുമെന്നും മാനുഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടുള്ള യു.എ.ഇയുടെ പ്രതിബദ്ധതയാണ്​ ഇത്​ വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

