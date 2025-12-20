Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഅ​മീ​ർ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 20 Dec 2025 9:53 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Dec 2025 9:53 AM IST

    അ​മീ​ർ അ​ധി​കാ​ര​മേ​റ്റ് ര​ണ്ടു വർ​ഷം

    വി​ക​സ​ന മു​ന്നേ​റ്റം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത്
    അ​മീ​ർ അ​ധി​കാ​ര​മേ​റ്റ് ര​ണ്ടു വർ​ഷം
    അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ

    അ​സ്സ​ബാ​ഹ്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന് ര​ണ്ടാ​ണ്ട്. 2023 ഡി​സം​ബ​ർ 20നാ​ണ് കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ 17ാമ​ത് അ​മീ​റാ​യി ശൈ​ഖ് മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹ് അ​ധി​കാ​ര​മേ​റ്റ​ത്. മു​ൻ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ന​വാ​ഫ് അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബ​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ വി​യോ​ഗ​ത്തി​ന് പി​റ​കെ ശൈ​ഖ് മി​ശ്അ​ലി​നെ പി​ന്തു​ട​ർ​ച്ചാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മ​ത്തി​ന് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പു​തി​യ അ​മീ​റാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    പു​തി​യ അ​മീ​റി​ന് കീ​ഴി​ൽ ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​മ്പോ​ൾ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും പു​രോ​ഗ​തി​യു​ടെ​യും ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണ് കു​വൈ​ത്ത്. സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച, അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​നം, ഡി​ജി​റ്റൈ​സേ​ഷ​ൻ, സു​താ​ര്യ​ത, അ​ഴി​മ​തി​ക്കെ​തി​രെ പോ​രാ​ട​ൽ എ​ന്നി​വ​ക്ക് ഇ​തി​നി​ടെ അ​മീ​ർ ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കി.

    യു​വ​ജ​ന ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണം, സ്ത്രീ ​അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ, ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യും ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ന​ട​ത്തി.

    ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും ജി.​സി.​സി ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്ക് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ച്ച​തി​ലൂ​ടെ​യും ഗ​ൾ​ഫ് ഐ​ക്യം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള അ​റ​ബ്, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ​യും ഉ​റ​ച്ച നി​ല​പാ​ടും കൈ​ക്കൊ​ണ്ടു.

    ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ച് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​മാ​ർ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ സ്ഥാ​നാ​രോ​ഹ​ണ​ത്തി​ന്റെ ര​ണ്ടാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ലോ​ക രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന പ്ര​വാ​ഹം.

    കു​വൈ​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​മാ​ർ അ​മീ​റി​ന്റെ വി​വേ​ക​പൂ​ർ​വ​മാ​യ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തെ ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. രാ​ഷ്ട്രീ​യ സ്ഥി​ര​ത​യും സ​മ​തു​ലി​ത​മാ​യ ന​യ​ത​ന്ത്ര സ​മീ​പ​ന​വും കു​വൈ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ സ്ഥാ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​മാ​ർ വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലും പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ​മാ​ധാ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും അ​മീ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന് നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​ണ്ടെ​ന്നും അ​വ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ള്ള കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ സ​ജീ​വ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ ത​ല​ത്തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ അ​ച​ഞ്ച​ല​മാ​യ നി​ല​പാ​ടി​നും അ​മീ​റി​ന്റെ വ്യ​ക്ത​മാ​യ പി​ന്തു​ണ​ക്കും പ്ര​ത്യേ​ക പ്ര​ശം​സ ഉ​യ​ർ​ന്നു.​ സ​മ​തു​ലി​ത വി​ദേ​ശ​ന​യ​ത്തി​ലൂ​ടെ കു​വൈ​ത്ത് ആ​ഗോ​ള വേ​ദി​യി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ സാ​ന്നി​ധ്യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യ​താ​യും അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​മാ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സ്ഥി​ര​ത​യും വി​ക​സ​ന​വും തു​ട​രു​മെ​ന്ന പ്ര​ത്യാ​ശ​യും പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു.​

    അ​മീ​റി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​നും ക്ഷേ​മ​ത്തി​നും, കു​വൈ​ത്ത് ജ​ന​ത​യു​ടെ സ​മൃ​ദ്ധി​ക്കും ആ​ശം​സ​ക​ളു​മാ​യാ​ണ് സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​നി​ച്ച​ത്.

    News Summary - Two years since the ameer took power
