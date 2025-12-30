Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 30 Dec 2025 8:50 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Dec 2025 8:50 AM IST

    കു​വൈ​ത്തി​ൽ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യ ര​ണ്ട് ഹൃ​ദ​യം മാ​റ്റി​വെ​ക്ക​ൽ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ൽ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യ ര​ണ്ട് ഹൃ​ദ​യം മാ​റ്റിെ​വ​ക്ക​ൽ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച 10 വ​യ​സ്സു​ള്ള ഒ​രു കു​ട്ടി​ക്കും 50 വ​യ​സ്സു​ള്ള ഒ​രു പു​രു​ഷ​നും ഹൃ​ദ​യം മാ​റ്റി​വെ​ക്ക​ൽ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​തോ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്ത് ന​ട​ത്തി​യ ഹൃ​ദ​യം മാ​റ്റി​വെ​ക്ക​ൽ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 13 ആ​യി.

    സ​ൽ​മാ​ൻ അ​ൽ ദ​ബ്ബൂ​സ് കാ​ർ​ഡി​യാ​ക് സെ​ന്റ​റി​ലാ​ണ് ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​യ ഹൃ​ദ​യ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ശേ​ഷി ഇ​ത് സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. 2019ൽ ​ഒ​ന്ന്, 2021ൽ ​ഒ​ന്ന്, 2023ൽ ​ഒ​ന്ന്, 2024ൽ ​ര​ണ്ട് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്ത് ന​ട​ത്തി​യ ഹൃ​ദ​യം മാ​റ്റി​വെ​ക്ക​ൽ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ. 2025ൽ ​ഇ​തി​ൽ വ​ലി​യ മു​ന്നേ​റ്റം സൃ​ഷ്ടി​ച്ച​താ​യി ആ​രോ​ഗ്യ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഈ ​വ​ർ​ഷം എ​ട്ട് വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യ ഹൃ​ദ​യ​മാ​റ്റ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. അ​വ​യ​വ മാ​റ്റി​വെ​ക്ക​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്ക​ൽ, ചി​കി​ത്സാ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ഇ​ത് അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്ന​താ​യും മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​റ​ഞ്ഞു.

