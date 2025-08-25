Begin typing your search above and press return to search.
    25 Aug 2025 11:58 AM IST
    25 Aug 2025 11:58 AM IST

    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നും ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ര​ണ്ടുപേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ

    പ്ര​തി​ക​ളും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​ക​ളും

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് വ​ൻ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വേ​ട്ട. ജ​ഹ്‌​റ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ഒ​യൂ​ണി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ 34 കി​ലോ വി​വി​ധ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​ക​ൾ, 10,000 ലി​റി​ക്ക കാ​പ്‌​സ്യൂ​ളു​ക​ൾ, ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​ത്ത തോ​ക്കു​ക​ൾ, വെ​ടി​യു​ണ്ട​ക​ൾ എ​ന്നി​വ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. 30 കി​ലോ രാ​സ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, മൂ​ന്നു കി​ലോ ഷാ​ബു, ഒ​രു കി​ലോ ഹാ​ഷി​ഷ്, 10,000 ലി​റി​ക്ക കാ​പ്സ്യൂ​ളു​ക​ൾ, ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​ത്ത ര​ണ്ടു തോ​ക്കു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​വ​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    വാ​ഹ​ന​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച ഒ​രു ബി​ദൂ​നി​യെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ പി​ടി​കൂ​ടി. ഇ​യാ​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​ളി നേ​ര​ത്തേ പി​ടി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ൽ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ര​ഹ​സ്യ​മാ​യി എ​ത്തി​ച്ച​താ​ണെ​ന്ന് പ്ര​തി​ക​ൾ സ​മ്മ​തി​ച്ചു. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്ത്, വി​ൽ​പ​ന, ഉ​പ​യോ​ഗം എ​ന്നി​വ​ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

