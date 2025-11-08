Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 8 Nov 2025 12:01 PM IST
    date_range 8 Nov 2025 12:01 PM IST

    സൈ​ന്യ​ത്തി​ന് ക​രു​ത്താ​യി ര​ണ്ട് യൂ​റോ​ഫൈ​റ്റ​ർ ടൈ​ഫൂ​ൺ കൂ​ടി എ​ത്തി

    സൈ​ന്യ​ത്തി​ന് ക​രു​ത്താ​യി ര​ണ്ട് യൂ​റോ​ഫൈ​റ്റ​ർ ടൈ​ഫൂ​ൺ കൂ​ടി എ​ത്തി
    കു​വൈ​ത്ത്‌ സി​റ്റി: രാ​​ജ്യ​​ത്തി​​ന്റെ വ്യോ​​മ​​സേ​​ന​​ക്ക് ക​​രു​​ത്തേ​​കാ​​ൻ അ​​ത്യാ​​ധു​​നി​​ക പോ​​ർ​​വി​​മാ​​ന​​മാ​​യ ര​​ണ്ട് യൂ​​റോ​​ഫൈ​​റ്റ​​ർ ടൈ​​ഫൂ​​ൺ ജെ​​റ്റ് കൂ​​ടി എ​​ത്തി. കു​​വൈ​​ത്ത് വാ​​ങ്ങു​​ന്ന യൂ​​റോ​​ഫൈ​​റ്റ​​ർ ടൈ​​ഫൂ​​ൺ ജെ​​റ്റു​​ക​​ളി​​ൽ ഏ​ഴാം ബാ​​ച്ചി​​ൽ ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന​​വ​​യാ​​ണ് ഇ​​വ. കു​വൈ​ത്ത് സൈ​ന്യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​രോ​ധ ശേ​ഷി​യും വ്യോ​മ​സേ​ന​യു​ടെ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ത​ന്ത്ര​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ര​ണ്ട് ഇ​ര​ട്ട എ​ൻജിൻ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് ആ​ർ​മി ജ​ന​റ​ൽ സ്റ്റാ​ഫ് പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    സാ​ലിം അ​ൽ സ​ബാ​ഹ് വ്യോ​മ​താ​വ​ള​ത്തി​ന്റെ ക​മാ​ൻ​ഡ​റും യൂ​റോ​പ്യ​ൻ ബ​ഹു​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​വൈ​ത്ത് ക​പ്പ​ലി​ന്റെ സം​യു​ക്ത സ്റ്റി​യ​റി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി ത​ല​വ​നും, വ്യോ​മ​സേ​ന​യി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ക​മീഷ​ൻ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. 2021 ഡി​സം​ബ​റി​ലാ​ണ് കു​വൈ​ത്തി​ന് യൂ​റോ​ഫൈ​റ്റ​ർ ടൈ​ഫൂ​ണു​ക​ളു​ടെ ആ​ദ്യ ബാ​ച്ച് ല​ഭി​ച്ച​ത്. നി​​ര​​വ​​ധി അ​​ത്യാ​​ധു​​നി​​ക നി​​രീ​​ക്ഷ​​ണ-​​റ​​ഡാ​​ർ സം​​വി​​ധാ​​ന​​ങ്ങ​​ളും ആ​​ക്ര​​മ​​ണ​​ശേ​​ഷി​​യും ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന ബ​​ഹു​​മു​​ഖ പോ​​ർ​​വി​​മാ​​ന​​മാ​​ണ്​ യൂ​​റോ​​ഫൈ​​റ്റ​​ർ ടൈ​​ഫൂ​​ൺ ജെ​​റ്റ്. ബ്രി​ട്ട​ൻ, ജ​ർ​മ​നി, ഫ്രാ​ൻ​സ്, ഇ​റ്റ​ലി, സ്പെ​യി​ൻ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന സം​യു​ക്ത പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ ഫ്യൂ​ച്ച​ർ യൂ​റോ​പ്യ​ൻ ഫൈ​റ്റ​ർ എ​യ​ർ​ക്രാ​ഫ്റ്റ് പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന് കീ​ഴി​ൽ 1983ൽ ​എ​യ​ർ​ബ​സ്, ബി.​എ.​ഇ സി​സ്റ്റം​സ്, ലി​യോ​നാ​ർ​ഡോ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ക​ൺ​സോ​ർ​ട്യ​മാ​ണ് എ​യ​ർ സു​പ്പീ​രി​യോ​റി​റ്റി ഫൈ​റ്റ​റാ​യ യൂ​റോ​ഫൈ​റ്റ​ർ ടൈ​ഫൂ​ൺ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്യ​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

