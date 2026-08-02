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    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_right‘ദൈവഭയമുള്ള സമൂഹത്തിൽ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 2 Aug 2026 11:36 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Aug 2026 11:37 AM IST

    ‘ദൈവഭയമുള്ള സമൂഹത്തിൽ അനീതികൾ ഇല്ലാതാവും’; കുവൈത്ത് കേരള ഇസ്ലാഹീ സെന്റർ ദ്വൈ മാസ കാമ്പയിൻ

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    ‘ദൈവഭയമുള്ള സമൂഹത്തിൽ അനീതികൾ ഇല്ലാതാവും’; കുവൈത്ത് കേരള ഇസ്ലാഹീ സെന്റർ ദ്വൈ മാസ കാമ്പയിൻ
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    കെ.കെ.ഐ.സി പരിപാടിയിൽ ഷഫീഖ് അബ്ദുറഹീം മോങ്ങം സംസാരിക്കുന്നു

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: ജീവിതത്തിൽ യഥാർത്ഥ നിർഭയത്വവും മന:ശാന്തിയും ലഭിക്കാൻ ഏകദൈവവിശ്വാസത്തിലും, ദൈവീക മാർഗദർശനത്തിലും അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കണമെന്ന് പ്രമുഖ പ്രഭാഷകൻ ഷഫീഖ് അബ്ദുറഹീം മോങ്ങം. ഇസ്‌ലാമിക തത്വങ്ങൾ മുറുകെപ്പിടിക്കുന്ന ദൈവഭയമുള്ള സമൂഹത്തിൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും അനീതികളും ഇല്ലാതാവുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    ‘വിശ്വാസം വിശുദ്ധിക്ക്, വിമോചനത്തിന്’ എന്ന പ്രമേയത്തിൽ കുവൈത്ത് കേരള ഇസ്ലാഹീ സെന്റർ സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്ന ദ്വൈ മാസ കാമ്പയിനിന്റെ ഭാഗമായി ഫർവാനിയ നോർത്ത് യൂണിറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു ഷഫീഖ്. കെ.കെ.ഐ.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുനാഷ് ഷുക്കൂർ ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു. ഉമർ പാടൂർ സ്വാഗതവും, നിഷാജ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

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    TAGS:gulf madhyamamcampaignKuwaitKuwait Kerala Islahi Center
    News Summary - 'Injustices will disappear in a God-fearing society'; Two-month campaign concludes
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