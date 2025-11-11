Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ഹ​വ​ല്ലി ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ ര​ണ്ടു പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ മ​രി​ച്ചനി​ല​യി​ൽ

    ഹ​വ​ല്ലി ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ ര​ണ്ടു പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ മ​രി​ച്ചനി​ല​യി​ൽ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഹ​വ​ല്ലി ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ വ്യ​ത്യ​സ്ത പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ര​ണ്ടു പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ മ​രി​ച്ചനി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. സാ​ൽ​മി​യ​യി​ലെ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ ആ​റാം നി​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് ചാ​ടി മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ഒ​രു ഏ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​യെ ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    മൃ​ത​ദേ​ഹം വി​ശ​ദ​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കാ​യി ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് കൈ​മാ​റി. മ​റ്റൊ​രു സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ റു​മൈ​തി​യ​യി​ൽ ഒ​രു വീ​ട്ടു​ജോ​ലി​ക്കാ​രി​യെ തൂ​ങ്ങി​മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. മൃ​ത​ദേ​ഹം ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വ​കു​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റി. ര​ണ്ട് മ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പി​ന്നി​ലെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളും കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് അ​റ​ബ് ടൈം​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു ചെ​യ്തു.

    News Summary - Two migrants found dead in Haveli Governorate
