Madhyamam
    Kuwait
    15 Nov 2025 11:10 AM IST
    15 Nov 2025 11:10 AM IST

    എ​ണ്ണ​ഖ​ന​ന കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ അ​പ​ക​ടം; നി​ഷി​ലി​നും സു​നി​ല്‍ സോ​ള​മ​നും ഇ​നി നാ​ട്ടി​ൽ അ​ന്ത്യ​നി​ദ്ര

    മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്കു കൊ​ണ്ടു​പോ​യി
    സു​നി​ല്‍ സോ​ള​മ​ന്‍,                     നി​ഷി​ല്‍ സ​ദാ​ന​ന്ദ​ന്‍

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: അ​ബ്ദ​ല്ലി​യി​ലെ എ​ണ്ണ​ഖ​ന​ന കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച മ​ല​യാ​ളി​ക​ളാ​യ നി​ഷി​ല്‍ സ​ദാ​ന​ന്ദ​ന്‍, സു​നി​ല്‍ സോ​ള​മ​ന്‍ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് ഇ​നി നാ​ട്ടി​ൽ അ​ന്ത്യ​നി​ദ്ര.

    ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ഇ​രു​വ​രു​ടെ​യും മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്കു കൊ​ണ്ടു​പോ​യി. തൃ​ശൂ​ര്‍ സ്വ​ദേ​ശി ന​ടു​വി​ലെ പ​റ​മ്പി​ല്‍ നി​ഷി​ല്‍ സ​ദാ​ന​ന്ദ​ന്റെ മൃ​ത​ദേ​ഹം കൊ​ച്ചി​യി​ലേ​ക്കും സു​നി​ല്‍ സോ​ള​മ​ന്റെ മൃ​ത​ദേ​ഹം തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തേ​ക്കു​മാ​ണ് എ​ത്തി​ച്ച​ത്.

    ഇ​വി​ടെ​നി​ന്ന് വീ​ട്ടി​ലി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ആ​ചാ​ര​പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി സം​സ്ക​രി​ക്കും. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച സ​ബാ​ഹ് മോ​ർ​ച്ച​റി​യി​ൽ പൊ​തു​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് വെ​ച്ച മൃ​ത​ദേ​ഹം കാ​ണാ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് നി​ര​വ​ധി പേ​ർ എ​ത്തി. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഏ​ഴു​മ​ണി​യോ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​രു​വ​രും ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന റി​ഗി​ൽ അ​പ​ക​ടം സം​ഭ​വി​ച്ച​ത്. ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യു​ണ്ടാ​യ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ത​ല​ക്ക് ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്ക് പ​റ്റി​യ​തി​നെ​ത്തു​ട​ര്‍ന്നാ​ണ് മ​ര​ണം. ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട തു​റ​വ​ൻ​കാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി ന​ടു​വി​ല​പ​റ​മ്പി​ൽ സ​ദാ​ന​ന്ദ​ന്റെ​യും സു​ന​ന്ദ​യു​ടെ​യും മ​ക​നാ​ണ് നി​ഷി​ൽ സ​ദാ​ന​ന്ദ​ൻ. ഗ​ർ​ഭി​ണി​യാ​യ ഭാ​ര്യ​യെ കാ​ണാ​ൻ നി​ഷി​ല്‍ ഈ ​ആ​ഴ്ച നാ​ട്ടി​ൽ പോ​കാ​നി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് ദു​ര​ന്തം.

    17ന് ​നാ​ട്ടി​ലേ​ക്കു​ള്ള ടി​ക്ക​റ്റെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ള​മാ​യി നി​ഷി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ലെ റി​ഗ്ഗി​ലെ ജോ​ലി ചെ​യ്ത് വ​രി​ക​യാ​ണ്. കൊ​ല്ലം ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട സ്വ​ദേ​ശി​യാ​ണ് സു​നി​ല്‍ സോ​ള​മ​ന്‍. ഈ ​ആ​ഴ്ച നാ​ട്ടി​ൽ പോ​കാ​ൻ സു​നി​ലും ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് അ​പ​ക​ടം. സു​നി​ല്‍ സോ​ള​മ​ന്റെ ഭാ​ര്യ സ​ജി​ത കു​വൈ​ത്തി​ൽ ഹെ​ൽ​പ്പ​റാ​യി ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ്. ഇ​വ​രും മൃ​ത​ദേ​ഹ​ത്തെ അ​നു​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

