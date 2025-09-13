Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 13 Sept 2025 11:51 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 11:51 AM IST

    വാ​ട​ക വീ​ട്ടി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത ഭ​ക്ഷ്യ നി​ർ​മാ​ണം; ര​ണ്ട് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    വാ​ട​ക വീ​ട്ടി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത ഭ​ക്ഷ്യ നി​ർ​മാ​ണം; ര​ണ്ട് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മി​ഷ്‌​റി​ഫി​ൽ വാ​ട​ക വീ​ട്ടി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത ഭ​ക്ഷ്യ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തി​വ​ന്ന ര​ണ്ടു പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ പി​ടി​യി​ൽ. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ ഫു​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ന്യൂ​ട്രീ​ഷ​നും കു​വൈ​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യും മ​റ്റ് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ ന​ട​ത്തി​യ സം​യു​ക്ത പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ൾ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    മാ​യം ചേ​ർ​ത്ത ഭ​ക്ഷ്യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൽ​പ്പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ഒ​രു കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി പ്ര​തി​ക​ൾ താ​മ​സ​സ്ഥ​ലം മാ​റ്റി​യ​താ​യി അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. മ​റ്റ് ചേ​രു​വ​ക​ളു​മാ​യി എ​ണ്ണ​ക​ൾ ക​ല​ർ​ത്തി അ​വ വീ​ണ്ടും പാ​യ്ക്ക് ചെ​യ്ത് പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യി ഉ​ൽ​പ്പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന നെ​യ്യ് എ​ന്ന പേ​രി​ൽ വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​താ​യും ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    ചി​ല ഉ​ൽ​പന്ന​ങ്ങ​ളി​ലെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ലേ​ബ​ലു​ക​ൾ പ്ര​തി​ക​ൾ മാ​റ്റി ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്ത ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളാ​യി തെ​റ്റാ​യി വി​പ​ണ​നം ചെ​യ്ത​താ​യും തെ​ളി​ഞ്ഞു. മാ​യം ചേ​ർ​ത്ത വ​സ്തു​ക്ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. പി​ടി​യി​ലാ​യ​വ​രെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കും നാ​ടു​ക​ട​ത്ത​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റി.

    അം​ഗീ​കാ​ര​മോ ആ​രോ​ഗ്യ ലൈ​സ​ൻ​സോ ഇ​ല്ലാ​തെ ഭ​ക്ഷ്യ സ്ഥാ​പ​നം ന​ട​ത്ത​ൽ, ശു​ചി​ത്വ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും ശു​ചി​ത്വ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ളും പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട​ൽ, റീ​ഫി​ല്ലിം​ഗ് ലൈ​സ​ൻ​സ് നേ​ടാ​തെ ഭ​ക്ഷ്യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ പാ​ക്ക് ചെ​യ്യ​ൽ എ​ന്നി​വ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ ഫു​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ന്യൂ​ട്രീ​ഷ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​ത്ത ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി സ്വ​ത്ത് ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്ത​തി​ന് കു​വൈ​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യും ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​ൽ, ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

