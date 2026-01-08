Begin typing your search above and press return to search.
    8 Jan 2026 7:43 AM IST
    8 Jan 2026 7:43 AM IST

    കു​വൈ​ത്തി​ലേ​ക്ക് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ ര​ണ്ട് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് വ​ധ​ശി​ക്ഷ

    കു​വൈ​ത്തി​ലേ​ക്ക് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ ര​ണ്ട് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് വ​ധ​ശി​ക്ഷ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മാ​ര​ക​മാ​യ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​ക​ൾ കു​വൈ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ ര​ണ്ട് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് വ​ധ​ശി​ക്ഷ. കു​വൈ​ത്ത് ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി​യു​ടേ​താ​ണ് വി​ധി. ആ​​ഗ​സ്റ്റി​ൽ കൈ​ഫാ​നി​ലും ഷു​വൈ​ഖി​ലു​മു​ള്ള റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ഏ​രി​യ​ക​ളി​ൽ സു​ര​ക്ഷാ​സേ​ന ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ വ​ൻ​തോ​തി​ലു​ള്ള ല​ഹ​രി​മ​രു​ന്നു​ക​ൾ ഇ​വ​രി​ൽ നി​ന്ന് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ശൃം​ഖ​ല​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യ പ്ര​തി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് 14 കി​ലോ​ഗ്രാം ഹെ​റോ​യി​നും എ​ട്ടു കി​ലോ ക്രി​സ്റ്റ​ൽ മെ​ത്താം​ഫെ​റ്റാ​മി​നും തൂ​ക്കം നോ​ക്കു​ന്ന ര​ണ്ട് ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് മെ​ഷീ​നു​ക​ളും ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. കു​വൈ​ത്തി​ല്‍ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​നാ​യി രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് പു​റ​ത്തു​ള്ള സം​ഘ​ത്തി​ല്‍ നി​ന്നാ​ണ് ഇ​രു​വ​രും ല​ഹ​രി​മ​രു​ന്ന് എ​ത്തി​ച്ച​തെ​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ല്‍ ക​ണ്ടെ​ത്തി. അ​തേ​സ​മ​യം, വ​ധ​ശി​ക്ഷ​ക്ക് വി​ധി​ച്ച​വ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രാ​ണെ​ന്ന് അ​റ​ബ്ടൈം​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു. ഇ​വ​ർ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ഏ​ത് സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് നി​ന്നു​ള്ള​വ​രാ​ണെ​ന്ന വി​വ​രം വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    രാ​ജ്യ​ത്ത് ല​ഹ​രി ക​ട​ത്ത്, കൈ​മാ​റ്റം, ഉ​പ​യോ​ഗം എ​ന്നി​വ​ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ല​ഹ​രി കേ​സു​ക​ളി​ൽ കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ള്‍ക്ക് വ​ധ​ശി​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന പു​തി​യ ല​ഹ​രി മ​രു​ന്ന് നി​യ​മ​വും ​പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ലു​ണ്ട്. ഒ​ന്നാം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സ​ഫ് സ​ഊ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്ത് ല​ഹ​രി മാ​ഫി​യ​ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​യാ​ണ് ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന​ത്.

    News Summary - Two expatriates sentenced to death for smuggling drugs into Kuwait
