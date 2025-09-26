Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 26 Sept 2025 1:45 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Sept 2025 1:45 PM IST

    മ​ദ്യ നി​ർ​മാ​ണ​വും വി​ൽ​പ​ന​യും ര​ണ്ട് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ പി​ടി​യി​ൽ

    മ​ദ്യ നി​ർ​മാ​ണ​വും വി​ൽ​പ​ന​യും ര​ണ്ട് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ പി​ടി​യി​ൽ
    പി​ടി​യി​ലാ​യ പ്ര​തി​യും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത മ​ദ്യ​വും

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വ്യാ​ജ​മ​ദ്യം ക​ഴി​ച്ച് നി​ര​വ​ധിപേ​രു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തി​നും ഗു​ര​ുത​ര രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കും ഇ​ട​യാ​ക്കി​യി​ട്ടും പാ​ഠം പ​ഠി​ക്കാ​തെ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ. അ​ബ്ദ​ലി​യി​ൽ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച മ​ദ്യ​നി​ർ​മാ​ണ ഫാ​ക്ട​റി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം സീ​ൽ ചെ​യ്തു. ക്രി​മി​ന​ൽ സു​ര​ക്ഷാ വി​ഭാ​ഗം ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ര​ണ്ട് പ്ര​വാ​സി​ക​ളും പി​ടി​യി​ലാ​യി.

    ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്ത സ്പി​രി​റ്റ് നൂ​ത​ന ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും വ്യാ​ജ ലേ​ബ​ലു​ക​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ബ്രാ​ൻ​ഡ് ഉ​ൽപന്ന​ങ്ങ​ളെ​ന്ന വ്യാ​ജേ​ന സം​ഘം വി​ൽ​പ്പ​ന ന​ട​ത്തി​വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ലേ​ബ​ലു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കാ​നും, മ​ദ്യ​ക്കു​പ്പി​ക​ൾ പാ​ക് ചെ​യ്യാ​നും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും വ​ലി​യ അ​ള​വി​ൽ ബ്രാ​ൻ​ഡ് ലേ​ബ​ലു​ക​ളും ക​ണ്ടെ​ത്തി. അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​വ​രെ​യും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത വ​സ്തു​ക്ക​ളെ​യും നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റി.

    സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ​യും പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും നി​യ​ന്ത്ര​ണ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. നി​യ​മം ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് എ​തി​രെ വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​യി​ല്ലാ​ത്ത ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. മ​ദ്യ നി​ർ​മാ​ണ കേ​ന്ദ്രം ക്രി​മി​ന​ൽ സു​ര​ക്ഷാ വി​ഭാ​ഗം പൊ​ളി​ച്ചു​മാ​റ്റി.

    മ​ദ്യം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും നി​രോ​ധി​ച്ച രാ​ജ്യ​മാ​ണ് കു​വൈ​ത്ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​മാ​സം വി​ഷ​മ​ദ്യം ക​ഴി​ച്ച് 23 പേ​ർ മ​രി​ക്കു​ക​യും നി​ര​വ​ധിപേ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    ഇ​തി​നു പി​റ​കെ രാ​ജ്യ​ത്ത് വ്യാ​പ​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും ന​ട​ന്നു വ​രി​ക​യാ​ണ്.

