Madhyamam
    Kuwaitchevron_rightഅ​ൽ റാ​യി​യി​ൽ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 10 Dec 2025 12:31 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Dec 2025 12:31 PM IST

    അ​ൽ റാ​യി​യി​ൽ കെ​ട്ടി​ട മ​തി​ൽ ഇ​ടി​ഞ്ഞു​വീ​ണ് ര​ണ്ടു മ​ര​ണം

    അ​ൽ റാ​യി​യി​ൽ കെ​ട്ടി​ട മ​തി​ൽ ഇ​ടി​ഞ്ഞു​വീ​ണ് ര​ണ്ടു മ​ര​ണം
    അ​ൽ റാ​യി​യി​ൽ മ​തി​ൽ ഇ​ടി​ഞ്ഞു​വീ​ണ സ്ഥ​ല​ത്ത് അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: അ​ൽ റാ​യി​യി​ൽ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലി​രി​ക്കു​ന്ന കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ മ​തി​ൽ ഇ​ടി​ഞ്ഞു​വീ​ണ് ര​ണ്ട് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ മ​രി​ച്ചു. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച​യാ​ണ് ദാ​രു​ണ​മാ​യ അ​പ​ക​ടം. വി​വ​രം അ​റി​ഞ്ഞ ഉ​ട​ൻ ശു​വൈ​ഖ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഫ​യ​ർ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    എ​ന്നാ​ൽ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന്റെ തീ​വ്ര​ത കാ​ര​ണം ര​ണ്ടു പേ​രും സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്ത് ത​ന്നെ മ​രി​ച്ച​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.​പ്ര​ദേ​ശം സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും, കൂ​ടു​ത​ൽ ത​ക​ർ​ച്ച​ക​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നും, മ​റ്റു തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ​യും സ്ഥ​ല​ത്തി​ന്റെ​യും സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ട​പെ​ട്ടു. ത​ക​ർ​ന്ന ഭാ​ഗ​ത്തെ അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്തു.​അ​പ​ക​ട കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നും നി​ർ​മാ​ണ സ്ഥ​ല​ത്ത് സു​ര​ക്ഷ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടോ എ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    News Summary - Two die after falling off building wall in Al Rai
