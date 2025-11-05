Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightരണ്ടു ദിവസത്തെ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 5 Nov 2025 11:27 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Nov 2025 11:27 AM IST

    രണ്ടു ദിവസത്തെ സന്ദർശനം; മുഖ്യമന്ത്രി നാളെ കുവൈത്തിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച കു​വൈ​ത്ത് മ​ല​യാ​ളി​ക​ളെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്യും
    രണ്ടു ദിവസത്തെ സന്ദർശനം; മുഖ്യമന്ത്രി നാളെ കുവൈത്തിൽ
    cancel
    camera_alt

    പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​ത്തെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച കു​വൈ​ത്തി​ലെ​ത്തും. സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി സ​ജി ചെ​റി​യാ​ൻ, ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​എ. ജ​യ​തി​ല​ക് ഐ.​എ.​എ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്കൊ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​വും.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ഒ​രു​ക്കി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ക, മ​ല​യാ​ളി​ക​ളെ നേ​രി​ൽ കാ​ണു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന ല​ക്ഷ്യം.വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 6.30ന് ​കു​വൈ​ത്തി​ലെ​ത്തു​ന്ന മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി അ​ന്നേ​ദി​വ​സം കു​വൈ​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​രു​മാ​യും സം​ഘ​ട​ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​മാ​യും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തും. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് 4.30ന് ​മ​ൻ​സൂ​രി​യ അ​ൽ അ​റ​ബി സ്​​പോ​ട്സ് ക്ല​ബ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന സ്വീ​ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി കു​വൈ​ത്ത് മ​ല​യാ​ളി​ക​ളെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്യും.

    ‘കു​വൈ​ത്ത് പൗ​രാ​വ​ലി​യു​ടെ സ്വീ​ക​ര​ണം’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, വ്യ​വ​സാ​യി എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി, കു​വൈ​ത്തി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്‌​കാ​രി​ക, കാ​രു​ണ്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ​യും മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​നും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് സ്വീ​ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഗ​ൾ​ഫ് പ​ര്യ​ട​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ബ​ഹ്റൈ​ൻ, ഒ​മാ​ൻ, ഖ​ത്ത​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന ശേ​ഷ​മാ​ണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി കു​വൈ​ത്തി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    കു​വൈ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് യു.​എ.​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ക്കു​ന്ന മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ശ​നി, ഞാ​യ​ർ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും. സൗ​ദി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​വും പ​ര്യ​ട​ന​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും കേ​ന്ദ്രം അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    നേ​ര​ത്തെ ഒ​ന്നി​ലേ​റെ ത​വ​ണ കു​വൈ​ത്ത് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​പ​ദം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​തി​ന് ശേ​ഷം ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ കു​വൈ​ത്തി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ​യും മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​നും ചേ​ർ​ന്ന് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​വ​രി​ക​യാ​ണ്. സ്വീ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് മ​ൻ​സൂ​രി​യ അ​ൽ അ​റ​ബി സ്​​പോ​ട്സ് ക്ല​ബ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ഗാ​ന​സ​ന്ധ്യ​യും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:cmvisitgulfKuwait
    News Summary - Two-day visit; CM in Kuwait tomorrow
    Similar News
    Next Story
    X