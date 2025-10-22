Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    date_range 22 Oct 2025 1:11 PM IST
    date_range 22 Oct 2025 1:13 PM IST

    സ​ഹ​ക​ര​ണം, സ്ഥി​ര​ത; കൈ​കോ​ർ​ത്ത് കു​വൈ​ത്തും തു​ർ​ക്കി​യ​യും

    തു​ർ​ക്കി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കു​വൈ​ത്ത് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു
    സ​ഹ​ക​ര​ണം, സ്ഥി​ര​ത; കൈ​കോ​ർ​ത്ത് കു​വൈ​ത്തും തു​ർ​ക്കി​യ​യും
    അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹ് തു​ർ​ക്കി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ജ​ബ് ത്വ​യ്യി​ബ് ഉ​ർ​ദു​ഗാ​നെ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു



    അ​മീ​റി​ന് സ​മ്മാ​നി​ച്ച ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് കാ​ർ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ​ര​സ്പ​ര സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പൊ​തു താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നും പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ്ഥി​ര​ത പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കി തു​ർ​ക്കി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ജ​ബ് ത്വ​യ്യി​ബ് ഉ​ർ​ദു​ഗാ​ന്റെ കു​വൈ​ത്ത് സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം.

    ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി കു​വൈ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ തു​ർ​ക്കി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ജ​ബ് ത്വ​യ്യി​ബ് ഉ​ർ​ദു​ഗാ​ൻ, അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹു​മാ​യി കൂ​ടി​കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. പ​ര​സ്പ​ര ഐ​ക്യം ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ശ്ര​ദ്ധ​യൂ​ന്നി. ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​ന്റെ​യും പ​ര​സ്പ​ര ധാ​ര​ണ​യു​ടെ​യും അ​ടു​പ്പം പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച.

    ബ​യാ​ൻ പാ​ല​സി​ൽ ന​ട​ന്ന കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ശൈ​ഖ് സ​ബാ​ഹ് ഖാ​ലി​ദ് ആ​ൽ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ മു​ബാ​റ​ക് അ​സ്സ​ബാ​ഹ്, പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കു​വൈ​ത്തും തു​ർ​ക്കി​യ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച​ക്കി​ടെ ഇ​രു​പ​ക്ഷ​വും അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു. വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, പ​ര​സ്പ​ര താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ വീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റി​യ​താ​യും അ​മീ​രി ദി​വാ​ൻ കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് ഹ​മ​ദ് ജാ​ബി​ർ അ​ൽ അ​ലി അ​സ്സ​ബാ​ഹ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    നാ​വി​ക​രു​ടെ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളു​ടെ പ​ര​സ്പ​ര അം​ഗീ​കാ​രം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച സ​മു​ദ്ര ഗ​താ​ഗ​ത ക​രാ​റും ധാ​ര​ണ പ​ത്ര​വും, ഊ​ർ​ജ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ധാ​ര​ണ പ​ത്രം, നേ​രി​ട്ടു​ള്ള നി​ക്ഷേ​പം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ധാ​ര​ണ പ​ത്രം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ടെ ഇ​രു​വി​ഭാ​ഗ​വും ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു.

    അ​മീ​റി​ന് ഉ​ർ​ദു​ഗാ​ന്റെ ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് കാ​ർ സ​മ്മാ​നം

    കു​വൈ​ത്ത് അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന് തുർക്കിയ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ജ​ബ് ത്വ​യ്യി​ബ് ഉ​ർ​ദു​ഗാ​ന്റെ ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് കാ​ർ സ​മ്മാ​നം. കു​വൈ​ത്ത് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ഉ​ർ​ദു​ഗാ​ൻ തു​ർ​ക്കി​യ നി​ർ​മി​ത ടോ​ഗ് ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് കാ​ർ അ​മീ​റി​ന് സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്. കു​വൈ​ത്തും തു​ർ​ക്കി​യ​യും ത​മ്മി​ൽ ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​ന്റെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും പ്ര​തീ​ക​മാ​യാ​ണ് സ​മ്മാ​നം.

    സ​മ്മാ​നം സ്വീ​ക​രി​ച്ച അ​മീ​ർ ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ച​രി​ത്ര​പ​ര​വും സ​ഹോ​ദ​ര​പ​ര​വു​മാ​യ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ​ക്തി​യെ ഇ​ത് പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഉ​ർ​ദു​ഗാ​ന് അ​ഗാ​ധ​മാ​യ ന​ന്ദി​യും അ​റി​യി​ച്ചു.

    തു​ർ​ക്കി​ക്കും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കൂ​ടു​ത​ൽ പു​രോ​ഗ​തി, വി​ക​സ​നം, സ​മൃ​ദ്ധി എ​ന്നി​വ അ​മീ​ർ ആ​ശം​സി​ച്ചു. ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ൽ പ​ര​സ്പ​ര ബ​ന്ധം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ താ​ൽ​പ​ര്യ​വും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:Turkish PresidentKuwaiti emirkuwait visitgulf news malayalam
