Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 19 Feb 2026 9:57 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Feb 2026 9:57 AM IST

    ട്ര​ക്ക് ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ന് നി​യ​ന്ത്ര​ണം

    സു​ര​ക്ഷ പ​രി​ശോ​ധ​ന ശ​ക്തം 45 ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    ട്ര​ക്ക് ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ന് നി​യ​ന്ത്ര​ണം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ ട്രാ​ഫി​ക് വ​കു​പ്പ് ഗ​താ​ഗ​ത, സു​ര​ക്ഷ പ​രി​ശോ​ധ​ന ശ​ക്ത​മാ​ക്കി. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​രെ​യും പി​ടി​കൂ​ട​ൽ ജീ​വ​നും സ്വ​ത്തി​നും സം​ര​ക്ഷ​ണം ഒ​രു​ക്ക​ൽ, നി​യ​മ​വാ​ഴ്ച ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി.

    ഈ ​മാ​സം അ​ഞ്ചു മു​ത​ൽ 13 വ​രെ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ച്ച​തി​ന് 19 പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത​വ​രെ ജു​വ​നൈ​ൽ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് കൈ​മാ​റി. 45 അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. 24,855 ട്രാ​ഫി​ക് ക്വ​ട്ടേ​ഷ​നു​ക​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​ക​യും 122 പേ​രെ പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ, 1,588 ട്രാ​ഫി​ക് അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്തു. ഇ​തി​ൽ ചെ​റി​യ കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ക​ളും, ചെ​റി​യ നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ളും, പ​രി​ക്കു​ക​ളോ മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളോ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    22,970 നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. 322 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും 59 മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ളു​ക​ളും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. റെ​സി​ഡ​ൻ​സി പെ​ർ​മി​റ്റ് കാ​ല​ഹ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട​തി​ന് 38 വ്യ​ക്തി​ക​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ഒ​ളി​ച്ചോ​ടി​യ​വ​രും അ​റ​സ്റ്റ് വാ​റ​ണ്ടു​ക​ൾ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യ 58 പേ​രെ​യും അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. 20 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു.

    ട്ര​ക്ക് ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ന് നി​യ​ന്ത്ര​ണം

    റ​മ​ദാ​ൻ മാ​സ​ത്തി​ൽ തി​ര​ക്കേ​റി​യ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ല്‍ ട്ര​ക്ക് ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ന് നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി. രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ രാ​വി​ലെ 8.30 മു​ത​ൽ 10.30 വ​രെ​യും ഉ​ച്ച​ക്ക് 12.30 മു​ത​ൽ 3 വ​രെ ട്ര​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക് നി​രോ​ധ​ന​മു​ണ്ടാ​കും.

    ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് കു​റ​ക്കാ​നും വാ​ഹ​ന ഗ​താ​ഗ​തം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കാ​നു​മാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. റ​മ​ദാ​ൻ കാ​ല​ത്തെ തി​ര​ക്ക് നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് സ​മ​യ​പ​രി​ധി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

